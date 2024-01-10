"Це так мама робить": на Сумщині засудили чоловіка через секс-фото у соцмережі

На суді чоловік заявив, що таким чином хотів повернути дружину.

У Сумській області засудили чоловіка через інтимне фото, яке він прислав своїй пасербиці. За це його оштрафували на понад 25 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Роменського міськрайонного суду Сумської області.

За даними суду, підозрюваний є ФОПом з міста Ромни Сумської області. У червні 2023 року він завантажив з Інтернету інтимне фото.

Після цього він відправив його пасербиці, доньці своєї співмешканки з підписом: "Це так мама робить".

На суді підприємець провину визнав та розкаявся. Він заявив, що відправив дівчині інтимне фото, оскільки її мати його покинула та жила із іншим чоловіком.

"Пояснив, що відправив фото, тому що хотів налаштувати дитину проти матері і того чоловіка, з яким живе його колишня дружина. Таким чином намагався зберегти сім`ю", - йдеться у поясненні підсудного.

Свідчення підозрюваного у суді / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Чоловік уклав угоду зі слідством та погодився сплатити штраф.

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 301 КК України та оштрафував на 25 500 грн.

Нагадаємо, у Закарпатській області до 8 років позбавлення волі засудили неповнолітнього, який скинув до шкільного чату відео статевого акту зі школяркою.

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