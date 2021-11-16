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"Це такі голодні, то так грошей в державі нема": під Луцьком на смітник викинули гори зіпсованого хліба

"Це такі голодні, то так грошей в державі нема": під Луцьком на смітник викинули гори зіпсованого хліба

Кадр із відео

Чоловік показав, як жителі Луцька викидають на смітник хліб.

На сміттєзвалище поблизу села Борохів Луцького району викинули гори зіпсованого хліба. Це обурило користувачів соцмереж. 

Відео опублікував місцевий житель Андрій Величко. 

Чоловік побував на сміттєзвалищі і його обурило те, що жителі Луцька викидають хліб. 

"Ось бачите, як гарно Луцьк споживає хліб. Це такі голодні? Це грошей у державі нема?", - зауважив Андрій Величко. 

У коментарях користувачі соцмереж обурились тим, як українці безвідповідально споживають продукти. Дехто навіть пригадав Голодомор. 

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