"Це удар по іміджу Путіна": як ураження російського Су-57 вплине на Росію

Ураження російських Су-57 на аеродромі “Ахтубінськ” в Астраханській області стало серйозним ударом по іміджу диктатора Володимира Путіна та загалом по Повітряно-космічним силам РФ.

Про це в ефірі “Громадського радіо” повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики “Стратегія XXI” Павло Лакійчук.

“Географія наших ударів не просто розширюється, а розширюється по дуже критичних об’єктах противника. Буквально зовсім недавно ми били по аеродрому в окупованому Криму і це було добре, а буквально днями прилетіло по аеродрому Моздок”, - підкреслив Павло Лакійчук.

Він також додав, що вказаний аеродром російська армія використовувала для бомбардувань Чечні та Грузії.

“Спочатку це аеродром базування стратегічної авіації на якому базувалась Ту-95, потім перетворилось на такий хаб. У нашу вже компанію противник там сховав Ту-22 бомбардувальники, які несуть надзвукові ракети і МіГ-31 – це ті, що кидаються ракетами типу “Кинджал”. Су-57 – це священна корова Путіна, це його відповідь американським Raptor. Обіцяний російський літак 5 покоління, їх там одиниці були побудовані і саме тому він перебував там. Не просто прилетіло по Ахтубинську, а прилетіло по Су-57. Су-57 – це супер новий літак і удар по іміджу Путіна, по іміджу ВКС Росії серйозний”, – зазначив Лакійчук.

Нагадаємо, що Україна вперше вдарила по території РФ бойовим літаком.

Читайте також: