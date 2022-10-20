Це - успіх: кадирівські тіктокери захопили українську ферму, яку не могли відбити в ЗСУ 8 років

Тіктоквійська Кадирова похвалилися черговими досягненнями - захопили українську ферму.
Кадирівські тіктокери відзвітували перед Доном сумнівними успіхами в Україні. Виявилося, що вони спромоглися захопити ферму.
Про це "генерал" тіктоквійськ Рамзан Кадиров повідомив у Мережі.
За його словами, підрозділ кадирівців захопив "усі" стратегічні позиції в якомусь районі, який не називається, зокрема ферму, яку не могли відбити в ЗСУ "аж з 2014 року".
"Чеченським воїнам знадобилося лише 6 осіб, щоб взяти під контроль цю точку у ворога", - написав Кадиров.
Слід додати, що з-поміж провалів ЗС РФ на фронті в Україні, захоплення ферми - чи не найбільший успіх окупантів за останній час.
Нагадаємо, що на Херсонщині кадирівці розстрілюють мобілізованих з "ЛДНР". Людей розстрілюють через те, що вони відступають, або відмовляються воювати.
Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою, а потім розлетілися в різні боки. Бій тривав рівно 19 секунд.
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