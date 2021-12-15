"Це узгоджена атака": українського журналіста Романа Цимбалюка в Росії звинуватили в екстремізмі

Цимбалюк є наразі єдиним акредитованим у Росії українським журналістом.

Романа Цимбалюка, українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві, в Росії звинуватили в екстремізмі. Проти нього вже готують кілька справ.

По це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

"Російська влада настільки нетерпима до прояву будь-якої альтернативної думки, крім її власних наративів, що нерідко виходить за рамки здорового глузду... Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій же Росії поза законом. Як водиться, звинуватили в екстремізмі. Поки що збираються порушувати кілька адміністративних справ за 20.3.1 (розпалювання ненависті або ворожнечі - ред.) Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення", — заявив Полозов.

Адвокат наголосив, що в цьому випадку слід розуміти специфіку російського законодавства, яке, за словами Полозова, є надто "гумовим" і може читатися зовсім по-різному, залежно від ситуації.

"Межа між "адміністративним" екстремізмом і "кримінальним" дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах з політичним інтересом влади дуже передбачувана. Багато експертів вважають, що ці статті неконкретні, розпливчасті та "гумові", тобто такі, що дають змогу натягувати норму на будь-які обставини", — підкреслив Полозов.

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Адвокат повідомив, що на Цимбалюка організовано й узгоджено навмисну атаку. Це підтверджує злив через "пропагандистські смітники різної нібито дискредитуючої інформації, наприклад, абсурдних обвинувачень у шпигунській діяльності".

"Як би там не було, з боку влади РФ чиниться тиск на іноземного журналіста, фактично з позбавленням його права на свободу висловлення думок і здійснення професійної діяльності. Вважаю, що такі дії стосовно журналістів неприпустимі і за них владі доведеться відповідати в незалежних міжнародних судових інстанціях", — заявив Полозов.

Адвокат зазначив, що в разі потреби за домовленістю з Цимбалюком представлятиме його інтереси з усіх питань, які "так цікавлять владу Росії".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що скупчені на кордоні російські війська використовуються передусім для шантажу проти західних держав. Якщо кількість військ зростатиме, це можна назвати підготовкою до розширення агресії проти нашої держави.

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