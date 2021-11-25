Подолати коронавірус вдасться лише вакцинувавши 70% населення - ВООЗ

У ВООЗ вважають, що подолати коронавірус допоможе сформований колективний імунітет.

Побороти коронавірус і вийти з пандемії світу дозволить вакцинація проти COVID-19. Зокрема, до кінця поточного року року має бути щеплено 40% населення для формування колективного імунітету, до літа 2022 року – 70%.

Про це заявив очільник українського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я ВООЗ доктор Ярно Хабіхт в інтерв’ю "РБК-Україна".

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"Що зараз дуже важливо, так це поставлені нами цілі: 40% повинні бути вакциновані до кінця року і 70% всього населення – до літа 2022 року. Це потрібно, щоб подолати пандемію і вийти з цієї ситуації", - пояснив він.

Крім того, представник ВООЗ зауважив, що важливо охопити вакцинацією вразливі групи населення: літні люди і ті, у кого є хронічні захворювання.

"Це так важливо тому, що серйозні випадки захворювання з госпіталізацією – це ті, хто не вакцинований. Нам потрібно захистити наших співгромадян в Україні: літніх людей і тих, хто страждає хронічними захворюваннями. Завдяки цьому ми зможемо подолати пандемію. Нам потрібно охопити 70% всього населення. Але в старших вікових групах цей показник може бути ще вище", - наголосив Ярно Хабіхт.

На його думку, насправді існує багато стимулів, які вже випробували всі країни, щоб закликати населення до вакцинації. Вони вже довели, що вакцини проти COVID-19 безпечні та ефективні. Щодо України, то він вважає, необхідно продумати, де зробити вакцинацію доступною.

"Одні хотіли б зробити щеплення в центрі первинної медичної допомоги. Інші – в супермаркеті. Навіть коли я розмовляю зі своїми родичами, деякі відчувають себе дуже комфортно, коли їм призначено конкретний час для вакцинації, тому що вони сильні в тайм-менеджменті. Але інші колеги і друзі хочуть піти вранці на ринок і заодно отримати щеплення. Вони не хочуть бронювати час, для них доступ до вакцинації повинен бути легким", - сказав Ярно Хабіхт і додав, що введення додаткових обмежень для невакцинованих громадян чи навіть обов’язкової імунізації могло б стимулювати людей робити щеплення.

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