"Це ви так захищаєте Донбас?": журналіст показав наслідки ударів РФ та емоційно звернувся до росіян

Російська армія продовжує стирати з лиця землі населені пункти Донеччини. Що цікаво, свої дії терористи виправдовують "захистом" російськомовних жителів регіону. Український журналіст показав наслідки такого "порятунку" і запитати в громадян РФ, чи задоволені вони результатом.

Відеозвернення оприлюднив журналіст Денис Казанський.

"Люди Донбасу не хочуть в Росію, вони хочуть, щоб Росія забралася з Донбасу"

У четвер, 30 листопада, армія РФ обстріляла Новогродівку Донецької області. Туди прилетіли російські ракети С-300. Половину будинку знесло, під завалами були поранені й загиблі.

"Це так ви захищаєте Донбас? Так ви захищаєте російськомовне населення? Мені просто цікаво", – каже Казанський.

Він наголошує: у цьому будинку жили звичайні російськомовні люди. Ті, яких на словах у Росії дуже люблять, захищають, допомогають. Розповідають, що їм тут дуже погано. Втім, ми бачимо результат цієї "допомоги": Росія випустила вночі ракету, вона потрапила в дім, і усі, хто опинився під завалами – або скалічені, або вбиті.

"Серйозно, ви вірите, що таким чином допомагаєте?", – акцентує журналіст.

Путін постійно виправдовував вторгнення допомогою російськомовному населенню. Мовляв, ціль Росії – захист Донбасу. Проте кожен охочий росіянин може побачити, що насправді там відбувається.

За словами Казанського, раніше у Донецькій області справді було чимало людей, які добре ставилися до Росії. Але після 2014 року усе змінилося.

"Після того, що Росія тут наробила, ви тут не знайдете людину, яка добре про Росію. Тут Росію більше ніхто не чекає, в Росію більше ніхто не хоче. Єдине, що ви можете зробити, щоб допомогти цим людям, це просто дати їм спокій. Просто йдіть звідси, забирайте свою армію і переставайте бити по житлових будинках", – закликав український журналіст.

Ба більше, ці удари – абсолютно безсенсовні. Ніхто не може пояснити, навіщо все це продовжується.

"Два роки ви розповідаєте, що займаєтеся демілітаризацією України... І як? Допомогло? Сильно демілітаризували?"Можливо, це називається "денацифікація"?", – риторично запитав Казанський.

Він закликав громадян держави-агресорки таки зрозуміти, що на Донбасі люди хочуть лише одного: щоб Росія врешті-решт звідти забралася.

Раніше зазначалося, що на окупованих територіях Донеччини росіяни деморалізовані.

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