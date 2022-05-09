"Це війна не двох армій, це війна двох світоглядів" - Зеленський про боротьбу України з Росією

"Це війна не двох армій, це війна двох світоглядів" - Зеленський про боротьбу України з Росією

Сьогодні, 9 травня Україна відзначає День перемоги над нацизмом.

Також сьогодні триває війна між Україною та Росією і це війна не двох армій, це війна двох світоглядів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Немає нічого отруйнішого від удаваного друга. Це слова великого українського філософа Григорія Сковороди. 24 лютого ми зрозуміли цю істину, коли удаваний друг розпочав проти України війну. Це війна не двох армій. Це війна двох світоглядів. Варварів, які обстрілюють музей Сковороди і вірять, що їхніми ракетами можна знищити нашу філософію. Вона їх дратує, вона їм чужа, вона їх лякає. Вона полягає в тому, що ми - вільні люди, які йдуть своїм шляхом. І на цьому шляху сьогодні ми ведемо війну і нікому не віддамо ані клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом і нікому не віддамо ані клаптика своєї історії", - сказав президент.

Він зазначив, що ми пишаємося своїми предками, які разом з іншими народами у складі антигілерівської коаліції перемогли нацизм.

"І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити. Наш ворог мріяв, що ми відмовимось відзначати 9 Травня й перемогу над нацизмом, щоб слово "денацифікація" отримало шанс. Мільйони українців боролися з нацизмом і пройшли важкий і довгий шлях. Вигнали нацистів з Луганська, вигнали нацистів з Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ. Вигнали нацистів з Ялти, Сімферополя, Керчі й усього Криму. Звільнили від нацистів Маріуполь. Вони вигнали нацистів з усієї України. Але названі мною міста сьогодні особливо надихають нас, дають віру, що ми точно проженемо окупантів з власної землі", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 6 травня, о 23 годині російські окупанти обстріляли музей Григорія Сковороди. Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення фактично знищене. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл садиби Сковороди, зазначив, що проти України воює армія, яка завдає ракетних ударів по музеях. Це росіяни хочуть принести і в інші європейські країни.

Навіщо росіяни знищили музей Григорія Сковороди

Читайте також: