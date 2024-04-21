"Це все було лотереєю": Притула розповів, що думає про закон про мобілізацію

Український волонтер та ексведучий Сергій Притула розповів про своє ставлення до нового закону про мобілізацію.

Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

На питання Мосейчук, про що цей закон – про справедливість чи про гасіння пожежі, Притула відповів, що, на його думку, держава просто хоче порахувати, на кого вона може розраховувати.

"Якщо взяти цей закон і перечитати, то це перше, що спадає на думку. Досі не було якихось чітких правил гри, це все було лотереєю. Головне завдання закону про мобілізацію – це провести аудит українського суспільства на предмет того, на кого ми можемо розраховувати. І вже від цього відштовхуватися, скільки людей ми можемо мобілізувати. Це залежить від цього і від західної допомоги", – сказав волонтер.

Притула наголосив на важливості для військових норм про доплати для військових.

"70 тисяч доплати в місяць доплати тим, хто на нулі, – це дуже правильний хід. 30 тисяч зарплати, 100 – бойових і ще 70 за перебування на передку – це вже 200 тисяч на місяць. Це вже схоже на повагу з боку держави до свого захисника", – зазначив він.

Водночас волонтер наголосив, що мобілізація не допоможе, якщо Україна не матиме достатньо засобів для ведення війни – техніки, озброєння, боєприпасів.

"Але знову ж таки, якщо в нас не буде достатньо засобів для ведення війни, мобілізація буде постільки-поскільки. Набрати 5 тисяч людей – це не бригада. Це буде бригада, якщо там буде достатньо гармат, танків, САУ та іншого", – підсумував волонтер.

Раніше Сергій Притула пояснив, чому його не мобілізували до лав ЗСУ і відповів, чи має бронь.

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