“Це все неправда”: речник Зеленського розкритикував коментарі західних ЗМІ щодо Плану перемоги

Прессекратар українського президента Сергій Никифров вважає оманливими коментарі західних засобів масової інформації щодо скептичного сприйняття партнерами України Плану перемоги, який представив у США президент Зеленський.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"Західні ЗМІ підбирали різні епітети: типу прийняли з прохолодою, прийняли без ентузіазму, прийняли скептично цей план перемоги. Це все неправда, його прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно, його прийняли в роботу”, - наголосив Никифоров.

Також читайте У Білому домі анонсували нову зустріч Байдена з Зеленським

Він нагадав, що після обговорення Плану перемоги президент Байден повідомив про заплановану на жовтень зустріч партнерів у форматі “Рамштайн”.

“Президент США Джозеф Байден повідомив, що 12 жовтня на засіданні контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, він уже повернеться з якимись рішеннями і відповідями. Тому початок обнадійливий", - зазначив речник українського президента.

Нагадаємо, у Німеччині відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, яке називають форматом “Рамштайн”. Цього разу на зустріч з’їдуться лідери держав, які надають допомогу Україні у протистоянні російській агресії.

Хто писав план перемоги і чому змінилася риторика Трампа щодо Зеленського

Читайте також: