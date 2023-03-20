“Це все неправда!”: викривальний вигук під час зустрічі Путіна з “жителями” Маріуполя потрапив на відео

Після крику жінки, який зафіксували кадри постановочного сюжету, заступник голови російського уряду Марат Хуснуллін, який стояв поруч з Путіним, заметушився і віддав якісь розпорядження охороні.

Під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна із жителями окупованого Маріуполя, яких російська влада начебто ощасливила новими квартирами в новобудові, пролунав викривальний вигук.

На відео постановочного сюжету чутно, як під час розмови, яку веде очільник Кремля у дворі будинку, якась жінка кричить про “показуху”.

На 19-й секунді опублікованих кадрів виразно чути вигук: "Це все неправда! Це напоказ!".

Після крику жінки, який потрапив на відео розмови Путіна з людьми, заступник голови російського уряду Марат Хуснуллін, який стояв поруч з ним, заметушився і віддав якісь розпорядження охороні.

Раніше повідомлялося, що дехто з присутніх на відео “жителів” Маріуполя займався мародерством під час бомбардувань міста російськими окупантами.

Нагадаємо, у неділю вранці, 19 березня, російські пропагандисти повідомили, що президент Росії Володимир Путін приїхав до тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині – міста, яке російська армія розбомбила під час повномасштабного вторгнення до України. Главу РФ супроводжував заступник глави російського уряду Марат Хуснуллін.

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