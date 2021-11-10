"Це все, як страшний сон": у Івано-Франківську померла 35-річна породілля із COVID-19, немовля у тяжкому стані

"Це все, як страшний сон": у Івано-Франківську померла 35-річна породілля із COVID-19, немовля у тяжкому стані

Лікарі наголошують, що жінки на останніх термінах вагітності особливо вразливі до COVID-19.

В обласному перинатальному центрі в Івано-Франківську 9 листопада померла 35-річна вагітна жінка, у якої діагностували коронавірус. Медикам вдалось за допомогою кесаревого розтину врятувати немовля, зараз дитина у тяжкому стані.

Про це у Facebook повідомили колеги покійної.

Покійну жінку звали Софія, вона працювала в івано-франківському дитячому садку №1 "Калинонька".

"Як страшний сон. Запам'ятаємо тебе усміхненою, життєрадісною, готовою в будь-яку хвилину прийти на допомогу", - написали колеги покійної.

Директор Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський у коментарі galka.if.ua повідомив, що жінка під час вагітності захворіла на коронавірус. Два тижні вона перебувала на кисневій підтримці. Через те, що стан жінки різко погіршився, їй на 30 тижні вагітності зробили кесарів розтин. Перед смертю в жінки народилось немовля, вагою 1 кг 350 грамів. Стан дитини тяжкий, але стабільний.

Юрій Павлушинський наголосив, що жінки на останніх термінах вагітності особливо вразливі до COVID-19. Точні причини смерті породіллі встановить експертиза.

Зазначимо, що це вже не перша смерть породіллі, яка хворіла на COVID-19. Так, у пологовому будинку міста Дубна на Рівненщині померла 23-річна породілля, яка була хвора на коронавірус. Також у Кременчуці Полтавської області у лікарні померла породілля з COVID-19.

Читайте також:

ЄС виключає Україну із "зеленого списку" через ситуацію з коронавірусом

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання