"Це вторгнення": в МВС запевняють, що ударів по житлових будинках не буде

Президент закликав громадян зберігати спокій.
У МВС закликають зберігати спокій. Ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі не очікується.
Про це у своєму Фейсбук повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Так, це вторгнення. Це війна. Світ, що ми знали раніше з сьогоднішнього дня став іншим. Нині дуже важливо не допускати паніки", – написав він.
Збройні сили України, Національна гвардія, всі сили оборони дають відсіч ворогові, наголосив він.
Геращенко радить залишатись вдома або їхати на робоче місце.