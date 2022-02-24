"Це вторгнення": в МВС запевняють, що ударів по житлових будинках не буде

"Це вторгнення": в МВС запевняють, що ударів по житлових будинках не буде

Президент закликав громадян зберігати спокій.

У МВС закликають зберігати спокій. Ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі не очікується.

Про це у своєму Фейсбук повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Так, це вторгнення. Це війна. Світ, що ми знали раніше з сьогоднішнього дня став іншим. Нині дуже важливо не допускати паніки", – написав він.

Збройні сили України, Національна гвардія, всі сили оборони дають відсіч ворогові, наголосив він.

Геращенко радить залишатись вдома або їхати на робоче місце.