"Це вже було": Зеленський про теракт у "Крокус Сіті Хол" та манеру Путіна звинувачувати інших

Кремлівський диктатор добу мовчав і думав, як мав, як це притягнути до України.

Путін намагається перекласти відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Хол" на інших. Але це вже було.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших", – запевняє він.

Нічого нового

Росіяни прийшли в Україну, спалюють наші міста, а звинуватити в цьому намагаються нашу державу. Вони катують, ґвалтують наших людей – і їх же звинувачують.

"Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано", – стверджує український лідер.

За словами Зеленського, тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів.

"І якщо росіяни готові мовчки вмирати в "крокусах" та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі", – відзначає президент.

Він наголошує: терористи завжди повинні програвати. Зеленський подякував кожному і кожній, хто справді захищає життя. Усім людям, які бʼються проти терору.

"І ми маємо усім світом захищатись від тих, хто вважає людей просто витратним матеріалом", – резюмував головнокомандувач.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про наслідки масованого ракетного удару.

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