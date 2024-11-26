"Це вже не м‘ясні штурми, а дії підготовлених фахівців": речник сил оборони Півдня розповів, чи існує загроза наступу на Запоріжжя

Противник має невелике вклинення на Запорізькому напрямку.

Таку думку висловив Влад Волошин, полковник, речник сил оборони Півдня України в етері КИЇВ24.

"Щодо сил та засобів, які там, то противник він протягом певного періоду, не менше ніж 1,5 -2 місяці готував ці штурмові групи і це вже не м‘ясні штурми, які були раніше, а це дії підготовлених фахівців", – зазначив речник.

Він додав, що таких груп зібрано достатньо, щоб проводити штурмові дії малими групами. Проте українська розвідка нині не фіксує великі скупчення ворожих військ на цьому напрямку.

Нагадаємо, російські війська надалі досягають тактичних успіхів на заході Донецької області.

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