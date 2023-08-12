"Це вже не "мобіки": військовий аналітик про навченість російських військових

Раніше до України потрапляли свіжомобілізовані російські військові, які не вміли майже нічого. Натомість сьогодні ЗСУ воюють з достатньо серйозним ворогом.

Про це в ефірі телемарафону сказав колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

"Я категорично проти будь-якого закидання шапками і розкатування губи. От коли ми говоримо про те, що вони сюди насипали абсолютно ненавчених, немотивованих нещасних "мобіків", то це було правдою минулої осені, коли їх дійсно гребли прям з військкоматів і сюди кидали", – говорить аналітик.

Солдати, які провоювали пів року

Тоді вони справді були абсолютно ніякі. Компенсувалося це винятково кількістю.

"Але ми якось звикли це повторювати, а час іде і все змінюється", – стверджує аналітик.

Ті самі "мобіки", які заїхали минулої осені та зими, якщо вони дожили вже до цього етапу війни, то вони вже не "мобіки". Це вже солдати, які щонайменше пів року провоювали в дуже жорстких умовах проти нашої армії.

"Оці "мобіки", які дожили до нашого наступу, який у нас зараз відбувається, вони вже пройшли не по 3, а по 33 боя. Тому давайте розуміти, що ми воюємо зараз з достатньо серйозним ворогом на всіх напрямках", – акцентував Дикий.

Раніше зазначалося, що мобілізаційні заходи в Росії можуть посилити в вересні-жовтні, проте Кремль не буде оголошувати це публічно. На думку експерта, мобілізація в РФ не викличе масових протестів, але бунти можливі у самій російській армії.

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