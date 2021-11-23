"Верх цинізму": очільник СБУ у Харкові вимагає виключити з комітету Ради Куницького

Куницький їхав на виїзне засідання у Харкові, на якому розглядались питання безпеки дорожнього руху в місті, і сам порушив правила ПДР.

За порушення правил дорожнього руху на вул. Сумській у Харкові нардепа Олександра Куницького від партії "Слуга народу" пропонують виключити з комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Таку пропозицію висунув очільник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін на нараді щодо дотримання законодавства у сфері дорожнього руху, передає кореспондент Укрінформу.

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За його словами, він звернувся до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, аби там розглянули його пропозицію.

"Один з народних депутатів, членів профільного комітету так поспішав на засідання, щоб розповісти патрульній поліції про те, як вона "неправильно працює" і порушує правила дорожнього руху саме на тому перехресті, де відбулося ДТП із Зайцевою. Як на мене, це вже верх цинізму. Як звичайний виборець, я звертаюся, щоб розглянути перебування зазначеної особи в зазначеному комітеті. Здається, що людина, яка постійно порушує правила дорожнього руху, не може розповідати правоохоронцям про те, як вони мають боротися саме з такими порушниками», - заявив Дудін.

Нагадаємо, 22 листопада патрульні поліцейські у Харкові зупинили через порушення правил дорожнього руху автомобіль, яким їздить народний депутат України Олександр Куницький.