"Це вже виходить за рамки": Веніславський про те, кого із студентів мобілізують

За словами нардепа, у новому законопроєкті не буде відстрочки від мобілізації для здобувачів другої вищої освіти.

Українцям збережуть право на відстрочку від мобілізації під час здобуття вищої освіти, проте можливість для зловживань, якими користуються ухилянти, усунуть.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю виданню Оbozrevatel.

За його словами, йдеться про випадки, коли чоловік призовного віку здобуває другу чи третю, четверту вищу освіту.

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"Це вже виходить за рамки гарантованого Конституцією права на освіту. І відповідно ми зберігаємо право на відстрочку. І це консенсуальне рішення для здобуття послідовної освіти: середньоспеціальна, передвища, вища і магістерська, а також аспірантура. Якщо послідовно людина йде по цих щаблях освіти, вона зберігає право на відстрочку від призву", – сказав Веніславський.

Нардеп нагадав, що в Україні безплатно можна здобути першу вищу освіту і наступні послідовні ступені. Друга вища освіта іншого профілю – за контрактом.

Веніславський зауважив, що після повномасштабного вторгнення деякі виші брали на контрактну форму навчання приймали практично всіх охочих.

"Приймали всіх практично, хто заплатив 20 тисяч гривень, тобто фактично людина за 20 тисяч гривень отримувала відстрочку від призову на мобілізацію. Ми це перекриваємо, і такі випадки не будуть давати підстави до відстрочки", – підсумував депутат.

Нагадаємо, 7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації. Проте нардепи до законопроєкту подали 4195 правок, тому його розгляд затягується.

Раніше нардеп Веніславський назвав лише одне обмеження, яке можуть запровадити проти ухилянтів.

Нардеп Роман Грищук розповів, чи буде в документі бронювання за гроші та блокування карток ухилянтів.

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