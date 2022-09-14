"Вона ненавиділа українців, як і Путін": в Одесі пам'ятник Катерині II облили червоною фарбою (фото)

Одеський пам'ятник російській імператриці Катерині II облили червоною фарбою дві дівчини.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

"Єкатєріна ненавиділа українців так само, як і Путін. Єдине місце, де ще стоїть пам'ятник Катерині в Україні, це в окупованому Севастополі. І це багато про що свідчить", - прокоментувала одна з дівчат Укрінформу.

Днем раніше таку ж акцію влаштував один з активістів одеського "Автомайдану". Ще раніше на постаменті пам'ятника невідома дівчина написала "Катерина=Путін".

Нагадаємо, в Одесі місцеві мешканці закликають владу знести пам'ятник Катерині II.

Як повідомлялося, на Полтавщині знесли останній пам'ятник Леніну.

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