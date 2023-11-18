"Це як спроба витягнути когось із секти": як в Україні перевиховують російських військовополонених

Місця утримання російських військовополонених в Україні наразі переповнені. П'ята частина, тобто 20%, російських військових, які потрапляють у полон до ЗСУ, здаються добровільно. Зазвичай страх спонукає це робити.

Як Україна перевиховує російських військовополонених, розповідають репортери видання The Times.

Найпопулярніший товар у табірній крамниці – заборонена в Росії Coca-Cola

Табір, в якому побували журналісти The Times, є найбільшим в Україні. Саме там військовополонені росіяни чекають відправлення додому або в рамках обміну полоненими, або після закінчення війни. Відповідно до Женевських конвенцій, військовополонені працюють шість днів на тиждень, за що їм платять вісім доларів на місяць, які ті витрачають на напої та солодощі у табірній крамниці. Coca-Cola, недоступна в Росії після вторгнення, на сьогодні є найпопулярнішим товаром там.

Спроби створити "злочинний порядок" швидко зупиняють

Речник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що деякі колишні засуджені росіяни намагалися ввести в таборі "злочинний порядок", заснований на глибоких традиціях російської тюремної ієрархії. Так вони хотіли показати, що є тут "великими людьми", розповів представник Координаційного штабу.

"Ми дуже швидко зупиняємо це. Ми говоримо їм, що якщо ви будете погано поводитися, ми вас звільнимо і нехай українці розберуться з вами. Зазвичай це працює", - зазначив він.

"Росіяни були піддані пропаганді все життя"

У бій у липні 39-річний Нікалай з Приморська пішов, вірячи, що росіяни та українці — це один народ, який розділяє НАТО. Та вже сьогодні він прокинувся о шостій ранку під звуки українського національного гімну, що лунає з гучномовця в його кімнаті на двох. Після сніданку Нікалай вшанував хвилиною мовчання загиблих внаслідок вторгнення Росії українців. Можливо, йому це не подобається, але це піде на користь, кажуть в українському таборі для російських військовополонених, де побували репортери видання The Times.

"Я виріс у Радянському Союзі, тож відчуваю, що ми одна країна", — сказав він, сидячи в лазареті табору, де одужує після кульового поранення в руку.

Цю неоімперіалістичну ідеологію, викладену президентом Владіміром Путіним, в українському таборі намагаються депрограмувати.

"Це як спроба витягнути когось із секти"

"Росіяни були піддані пропаганді все життя, — сказав Петро Яценко. - Це як спроба витягнути когось із релігійної секти... Це прискорений курс історії України, який ми даємо в’язням, щоб розвінчати заяви Путіна про те, що Україна не є незалежною державою".

Щоб потрапити зі своїх житлових приміщень до їдальні, полонені повинні пройти вулицею, виставленою фотографіями діячів з минулого України. Серед них - портрети Степана Бандери та Тараса Шевченка, розповідається у матеріалі. За словами Яценка, символом того, як більшість російських в’язнів дивляться на Україну, є один новоприбулий, який подивився на фотографію Бандери і подумав, що це фотографія молодого Путіна.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська розповів, що окупанти, яким пощастило не загинути, без діла не сидять. Вони працюють, переважно займаються обробкою дерева.

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