"Це якийсь сюр": у Кривому Розі комунальне підприємство відправляє листи з марками країни-агресора

Підприємство розсилає конверти з марками із зображеннями прапора РФ.
У Кривому Розі комунальне підприємство "Криворіжтепломережа" потрапило у скандал через листи. Підприємство розсилає конверти з марками із зображеннями прапора РФ.
Про це повідомила депутатка Тернівської районної ради у Кривому Розі Віра Поляк.
Народна обранниця написала до КП Криворіжтепломережа" депутатське звернення щодо розподілу теплової енергії за попередні роки. Вчора, отримала офіційну відповідь у конверті з марками прапора країни-агресора.
"На 9 році війни з країною-агресором, дожилися, КП "Криворіжтепломережа" - комунальне підприємство, надсилає листи депутату, використовуючи марки з російськими прапорами. А Укрпошта?", - обурюється Віра Поляк.
Користувачі Мережі прокоментували побачене:
- Це якийсь сюр.
- У цьому місті вже нічому не дивуєшся.
- Марки російські 2007 року, зрозуміло що вони не можуть бути засобом оплати, тим більше в Україні. Той хто клеїв, це розумів і тому заклеїв "Россія". От цікаво, як лист дійшов? "Укрпошта порахувала їх, як по 8 грн. Не звернули увагу?
- А те п*дло, що язиком своїм лизало, не бачило що ліпить?
- Як філателіст стверджую: тут якась нестиковка. В Україні дійсними знаками поштової оплати є тільки марки України. От тільки де ця нестиковка, незрозуміло...
- Це хтось розраховував "заробити" на "збитку пошті". Але в цьому випадку таке комерційне відправлення коштує 0,0 бо марки непогашені. Тому російські марки в цьому випадку, скоріш за все, можно розглядати як віньєтки.
ТСН.ua звернувся до керівництва КП "Криворіжтепломережа" з проханням пояснити, чому комунальне підприємство українського міста використовує марки країни-агресора. Там послалися на зайнятість і просили зателефонувати пізніше. Також ТСН.ua звернувся до Укрпошти з проханням прокоментувати використання зазначених марок. Відповіді поки не надійшло.
Нагадаємо, що у Харкові на уроках школярам розповідають про відомих людей на прикладі Путіна.
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