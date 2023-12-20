"Це йому дуже дорого коштувало": Штупун розповів про просування ворога на сході України

На Авдіївському напрямку від 10 жовтня ворог просунувся в деяких місцях на півтора – два кілометри. Але це йому дуже дорого коштувало.

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Яка ситуація на Сході України

За понад 2 місяці лише на Донеччині в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог втратив чимало людей і техніки. Йдеться про майже 25 тисяч осіб мертвими та пораненими, 200 танків та понад 400 інших бронемашин.

"І 80% від цих цифр – це саме Авдіївський напрямок", – розповів спікер Сил оборони.

На жаль, у ворога дійсно є перевага у живій силі – в кількості солдатів. Утім, вони не завжди якісні.

"Є досить потужні, гарно екіпіровані й навчені підрозділи, які вміють робити свою роботу. І вони також помирають в певній кількості", – розповів Олександр Штупун.

Внаслідок цього противник змушений робити з частково розбитих підрозділів якісь зведені роти або батальйони. Їх також кидають у бій. Як відзначає речник, біля Роботиного здебільшого діють десантно-штурмові війська, у районі Мар'їнки – чисті штурми..

Звісно, боєприпасів ніколи не буває багато. Наразі військові обходяться тим, що є, вони переформатовують завдання й працюють більш ефективно та точно. Наприклад, за 19 грудня армія РФ втратила 4 танки, САУ 2С5 "Гіацинт-С" і 13 бойових броньованих машин, серед яких – досить рідкісна й дорога БТР-82.

Як зазначалося раніше, російські окупанти намагалися захопити Авдіївку, щоб догодити диктатору Путіну перед його оголошенням про похід на п’ятий термін президентства. Проте росіянам не вдалося виконати цього завдання попри величезні зусилля та залучену кількість ресурсів.

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