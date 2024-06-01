"Це ж люди божі": як представники ТЦК намагалися мобілізувати крішнаїтів на Закарпатті – відео

До Мережі потрапили кадри із Закарпатської області, де поліція та представники ТЦК та СП намагалися вручити повістки крішнаїтам.

На відео видно велике скупчення людей, зокрема і жінок, які не підпускали військкомів до чоловіків.

А один із чоловік навіть почав відганяти військових зі словами: "Пішов звідси. Ти куди прийшов? Ти кого хочеш забирати? Це ж люди божі".

Однак, чим закінчилась спроба вручити повістки крішнаїтам – наразі невідомо.

Крішнаїзм – одна з течій індуїзму. Віддані вірять в одного Бога, при цьому богів інших релігій не заперечують.

Нагадаємо, нардепка наголосила, що співробітники ТЦК не мають права затримувати та закидувати людей до бусів.

Читайте також провідні новини дня: