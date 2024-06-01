"Це ж люди божі": як представники ТЦК намагалися мобілізувати крішнаїтів на Закарпатті – відео

У Закарпатській області військкоми намагалися вручити повістки крішнаїтам.
До Мережі потрапили кадри із Закарпатської області, де поліція та представники ТЦК та СП намагалися вручити повістки крішнаїтам.
На відео видно велике скупчення людей, зокрема і жінок, які не підпускали військкомів до чоловіків.
А один із чоловік навіть почав відганяти військових зі словами: "Пішов звідси. Ти куди прийшов? Ти кого хочеш забирати? Це ж люди божі".
Однак, чим закінчилась спроба вручити повістки крішнаїтам – наразі невідомо.
Крішнаїзм – одна з течій індуїзму. Віддані вірять в одного Бога, при цьому богів інших релігій не заперечують.
Нагадаємо, нардепка наголосила, що співробітники ТЦК не мають права затримувати та закидувати людей до бусів.
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