"Це жахливо": очільник Сумської ОДА відреагував на вбивство члена "Правого сектору"

"Це жахливо": очільник Сумської ОДА відреагував на вбивство члена "Правого сектору"

Чоловіка вбили біля під'їзду свого будинку з вогнепальної зброї.

Очільник Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький відреагував на вбивство члена "Правого сектору" у місті.

Про це він повідомив у дописі у Facebook.

"Вбито сумчанина, активіста, молодого хлопця, члена "Правого сектору" - Олександра Іваніну. Його нахабно вбили біля під'їзду свого будинку з вогнепальної зброї. На місці працює поліція. Це жахливо і неприпустимо! Ніхто не має права позбавляти життя іншого!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше речник Нацполіції регіону Володимир Крупецьких розповів журналістам, що загиблий – чоловік 1992 року народження.

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Керівник обласного осередку організації Сергій Супрун підтвердив, що загиблий — Олександр Іваніна.

Зазначається, що Іваніна ще 27 жовтня виступав на сесії міської ради та критикував міську владу.

У "Правому секторі" також відреагували на загибель свого побратима. Організація переконана, що саме "націоналістична діяльність Іваніни стала причиною вбивства". А вбивць слід шукати поміж прихильників "русского міра".

Нагадаємо, що у Львівській області вбили ветерана АТО.

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