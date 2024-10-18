"Це жорстока правда": полковник запасу ЗСУ зробив різку заяву про зниження мобілізаційного віку

Зниження мобілізаційного віку – нормальне явище, адже захист власної країни є обов'язком кожного громадянина. Однак мобілізація від 18 років – це зарано, натомість слід призивати на службу від 21-23 років.

Таку думку полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник висловив "24 каналу".

За словами експерта, на сьогодні українське суспільство має неправильну тенденцію сприйняття ситуації. Воно починає толерантно ставитись до самовільного залишення військових частин та ухилянтів, мовляв, дорослі чоловіки віком 23 роки – це ще діти.

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"Це не діти. Це повноцінні громадяни. Тобто у 18 років пити горілку можуть усі, а виконувати свій конституційний обов'язок чомусь не можуть", – висловився Черник.

Він також навів історичний приклад, коли колишній президент США Джордж Буш-старший у 17-річному віці підробив свої документи, аби стати пілотом бомбардувальника. Літак був підбитий і Буш провів в океані 10 днів, а а підсумку став президентом.

Полковник запасу наголосив, що ця війна – екзистенційна. Якщо Україна її програє або громадяни продовжать жити у викривленому ментальному просторі, мовляв, ТЦК коять не знати що, то ворог переможе, прийде та забере до війська абсолютно всіх. Ті, хто спробує чинити найменший спротив, будуть розстріляні.

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Черник також вказав, що Україна вже пройшла такий сценарій 1944 року – тоді в армії воювали всі.

"Зниження мобілізаційного віку до 21 року є абсолютно адекватним явищем, 18-19 років – це трохи перебір. Однак я стою на тій позиції, що коли молодий чоловік здобув вищу освіту, умовно у 22-23 роки, це і має бути стартова вікова позиція у частині мобілізації. Це жорстока правда, ніхто крім нас воювати не буде", – пояснив експерт.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили, що політики з обох партій США тиснуть на президента України Володимира Зеленського щодо мобілізації чоловіків віком 18-25 років.

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