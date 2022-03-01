"Це - злочин проти людства": головний рабин України прокляв усіх байдужих, хто мовчить про війну

Рабин залишився в Україні та висловився про бомбардування Бабиного Яру.

Головний рабин України та керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад Асман Моше Реувен закликав росіян припинити війну проти України.

Про це він сказав у своєму зверненні.

"Країна, яка била фашистів у 1941 році, сьогодні бомбить мирне населення Харкова, Києва та Одеси. Щойно був обстріл Бабиного Яру. Три ракети потрапили туди. Бабин Яр - це символічно. Там лежать 200 тисяч ні в чому невинних вбитих євреїв. Мені телефонують євреї, українці та росіяни зі всього Києва та просять допомогти. Я кожен день займаюсь тим, що намагаюсь допомогти мирним жителям", - сказав Асман Моше Реуве.

Головний рабин України наголосив, що він нікуди не поїхав з України та гордий від того, що зараз він на боці світла, а не тих, хто вбиває.

"Запам'ятайте - той хто мовчить, той співучасник злочину. Це - військовий злочин, злочин проти людства. Я навіть уявити не міг, що мені доведеться загинути під російськими снарядами. Я там народився, ходив до школи. А у РФ мовчать. Мені зараз телефонують зі всього світу. Знаєте, ізраїльська армія, коли стріляє по терористах, вона стріляє високоточною ракетою, щоб не постраждали мирні люди. Тут стріляють "Градами", танками, ракетами. Що відбувається? Війна! Якщо мені доведеться загинути - нехай прокляття буде на тих, хто мовчить та є співучасниками цього страшного злочину", - сказав Асман Моше Реуве.

Головний рабин закликав людей йти за світлом, яке прожене тьму.

"Благословляю вас, небайдужі люди", - додав він.