"Це - злочин проти людства": головний рабин України прокляв усіх байдужих, хто мовчить про війну

Рабин залишився в Україні та висловився про бомбардування Бабиного Яру.
Головний рабин України та керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад Асман Моше Реувен закликав росіян припинити війну проти України.
Про це він сказав у своєму зверненні.
"Країна, яка била фашистів у 1941 році, сьогодні бомбить мирне населення Харкова, Києва та Одеси. Щойно був обстріл Бабиного Яру. Три ракети потрапили туди. Бабин Яр - це символічно. Там лежать 200 тисяч ні в чому невинних вбитих євреїв. Мені телефонують євреї, українці та росіяни зі всього Києва та просять допомогти. Я кожен день займаюсь тим, що намагаюсь допомогти мирним жителям", - сказав Асман Моше Реуве.
Головний рабин України наголосив, що він нікуди не поїхав з України та гордий від того, що зараз він на боці світла, а не тих, хто вбиває.
"Запам'ятайте - той хто мовчить, той співучасник злочину. Це - військовий злочин, злочин проти людства. Я навіть уявити не міг, що мені доведеться загинути під російськими снарядами. Я там народився, ходив до школи. А у РФ мовчать. Мені зараз телефонують зі всього світу. Знаєте, ізраїльська армія, коли стріляє по терористах, вона стріляє високоточною ракетою, щоб не постраждали мирні люди. Тут стріляють "Градами", танками, ракетами. Що відбувається? Війна! Якщо мені доведеться загинути - нехай прокляття буде на тих, хто мовчить та є співучасниками цього страшного злочину", - сказав Асман Моше Реуве.
Головний рабин закликав людей йти за світлом, яке прожене тьму.
"Благословляю вас, небайдужі люди", - додав він.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
- Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є поранені: відео
- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.