"Це злочин": стало відомо, що ТРЦ у Кременчуці, де загинули десятки людей, не зачинявся під час повітряних тривог

"Це злочин": стало відомо, що ТРЦ у Кременчуці, де загинули десятки людей, не зачинявся під час повітряних тривог

ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, де загинули десятки людей від російської ракети, як виявилось, не зачинявся під час повітряних тривог.

Мер міста Віталій Малецький повідомив, що більшість людей, які залишалися в ТРЦ під час повітряної тривоги - це продавці, які зачиняли магазини і виводили людей. Однак, як виявилося згодом, торговий центр вже від 23 червня повністю не зачинявся під час повітряних небезпек.

Про це Малецький повідомив у своєму Фейсбуці.

"Як вже стало відомо слідству, адміністрація "Амстору" повідомила у чаті ТРЦ, що з 23 червня ТРЦ не буде зачинятися під час повітряної тривоги. Жах..." - написав мер Кременчука.

Малецький зазначив, що місце трагедії у Кременчуці вже відвідала Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

"Відпрацювали посилення відповідальності власників ТРЦ, магазинів та інших місць массового скупчення людей за недотримання правил евакуації під час повітрянної тривоги", - зазначив мер.

Малецький наголосив, що в Україні триває війна, а "нехтувати повітряною тривогою - це злочин, що черговий раз показала трагедія у Амсторі".

"Тому звертаюся до закладів усіх форм власності: під час повітряних тривог має проводитися евакуація відвідувачів та персоналу до укриттів. У разі порушення цієї вимоги будемо вживати заходи включно з кримінальними справами та закриттям закладів", - заявив Малецький.

Крім того, в ефірі телемарафону мер Кременчука розповів, що одна з ракет, якими росіяни вдарили по місту, розірвалася просто всередині торговельного центру, коли там ще залишалися люди. За його словами, не всі встигли евакуюватися і відійти на безпечну відстань.

"Більшість людей змогла покинути і торговий центр, і парковку перед ним, але не всі встигли вчасно вийти. Більше залишалося працівників, які зачиняли магазини і завершували евакуацію своїх відвідувачів і поступово виходили. Частина з них була вже на вулиці у місці, де відбувався збір при повітряних атаках. Багато з них поранені. Але влучання ракети в сам торговий центр потягнув отакі тяжкі наслідки. Після цього почалася велика пожежа, яку ліквідовували протягом кількох годин підрозділи з Полтавської, Черкаської областей та Києва. Сама пожежа потім стала ще одним чинником, який забрав людські життя", - повідомив Малецький.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН 28 червня збирає засідання для обговорення удару по ТРЦ в Кременчуці й обстрілів окупантами мирного українського населення.

Як повідомлялося, ракетний обстріл у Кременчуці, внаслідок якого, станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями, викликав реакцію обурення від світових лідерів та міжнародної дипломатії.

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