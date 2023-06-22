"Це звір": Дуда пояснив, чому не можна дозволити Росії перемогти Україну

Перемога України у війни проти Росії має кілька важливих причин, вважає президент Польщі.

Росії не можна дозволити перемогти Україну, адже в такому разі вона почне нападати на інші держави з метою окупації.

Про це заявив польський президент Анджей Дуда під час спілкування з українськими журналістами.

Зокрема він зазначив, що перемога України у війни проти Росії має кілька важливих причин.

Перша — це те, що героїзм українських військових та цивільних заслуговує на найвищу повагу.

"Народ, який таким чином захищається від наступу армії, яка в рази більша, краще оснащена і озброєна, — для мене є чимось природним, що його просто необхідно підтримувати… Справедливість — на боці тих, хто захищає свою свободу, незалежність, домівку, свою країну. Ми прекрасно знаємо, хто тут бандит, агресор і нападник, а хто жертва і хто захищається", - сказав він.

Другою причиню є те, що в разі перемоги Росія набагато сильніше відчує свої імперіалістичні амбіції та буде нападати на інші країни.

Дуда порівняв Росію з диким звіром, який нападає на людей. Він нагадав, що в таких випадках звіра ліквідують, бо він є небезпечним.

"Так само і з Росією: якщо РФ "з’їсть" Україну, навіть частково, вона кинеться на решту України, як тільки оговтається. А потім накинеться на інші країни — Польщу, країни Балтії, на країни колишньої сфери впливу Радянського Союзу", - сказав він.

Він додав, що деякі країни світу не розуміють цього, але у Варшаві це прекрасно знають.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у російських агресорів були б шанси окупувати Україну, якби США та партнери не надавали зброю та фінансування під час війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Сейм Польщі ухвалив резолюцію з підтримкою вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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