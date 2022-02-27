Центр Чернігова зазнав ракетного удару (фото)

Снаряд потрапив у двір житлового будинку.

Російські війська вдарили ракетами по центру Чернігова, снаряд потрапив у двір житлового будинку. Про це повідомив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. За його словами, ворог цілився по Чернігівській міськраді, "але потрапив у двори між обласною стоматологією та житловою дев'ятиповерхівкою. Це атака на мирне населення міста".