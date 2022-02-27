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Центр Чернігова зазнав ракетного удару (фото)

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Центр Чернігова зазнав ракетного удару (фото)

Снаряд потрапив у двір житлового будинку.

Російські війська вдарили ракетами по центру Чернігова, снаряд потрапив у двір житлового будинку. Про це повідомив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. За його словами, ворог цілився по Чернігівській міськраді, "але потрапив у двори між обласною стоматологією та житловою дев'ятиповерхівкою. Це атака на мирне населення міста".

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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