Центр громадського здоров`я показав, хто отримує приз за найстрашнішу маску на Геловін

Центр громадського здоров`я показав, хто отримує приз за найстрашнішу маску на Геловін

Цими днями тисячі людей підуть до клубів та барів святкувати Геловін.

Приз за найстрашнішу маску на Геловін отримує - той, хто її не носить.

Так Центр громадського здоров'я України креативно нагадав про важливість носіння масок під час пандемії.

Цими днями тисячі людей підуть до клубів та барів святкувати Геловін.

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Водночас за останні два тижні жовтня в Україні фіксують понад 20 тис. нових випадків COVID-19 щодня, а майже всі області на межі червоної зони, або вже її перетнули.

Кампанія "Найстрашніша маска на Геловін" усе ще актуальна.

Вакцинуйтеся.

Носіть маски. ❕

Дотримуйтеся фізичної дистанції.

Мийте руки.

"Будьте відповідальні, адже лише разом ми зможемо зупинити пандемію!", - резюмують у Центрі громадського здоров'я.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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