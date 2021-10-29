Центр Хмельницького перекрили через підозрілу знахідку: подробиці та фото

Вибухотехніки уже знешкодили сумку.
У Хмельницькому в п'ятницю, 29 жовтня, правоохоронці перекрили центр міста через підозрілу валізу, яку знайшли посеред вулиці.
Про це повідомили в Хмельницькому районному управлінні поліції.
Правоохоронці о 9:00 отримали повідомлення про те, що на перехресті вулиць Володимирська- Проскурівська, поблизу будинку, під знаком пішохідного переходу стоїть підозріла валіза.
На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби. Правоохоронці перекрили центр міста та оточили підозрілий предмет.
Як повідомляє "Суспільне", о 10:20 вибухотехніки знешкодили валізу. Вона була порожня.
Нагадаємо, в аеропорту Львова через підозрілу сумку евакуювали працівників і пасажирів.
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