Центральна МСЕК перевірила тисячі рішень про інвалідність: стало відомо, скільки залишилися чинними

Йдеться про розслідування кримінальних справ щодо співробітників ТЦК, ВЛК і МСЕК за фактами сприяння в ухиленні від мобілізації та виїзді за кордон.

Центральна медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) залишила чинними майже 17 тисяч рішень підпорядкованих їй обласних комісій про надання інвалідностей, що надіслали на перевірку правоохоронці.

Про це йдеться у статистичних даних, які надали "Укрінформу" в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Працівники Національної поліції та Державного бюро розслідувань станом на 1 січня 2024 року здійснювали розслідування у 312 кримінальних провадженнях такої категорії. Переважну більшість цих справ розслідували в Нацполіції (308), а також чотири справи були в роботі у ДБР.

2024 року Нацполіція і ДБР порушили ще 161 кримінальне провадження за фактами сприяння в ухиленні від мобілізації та виїзді за кордон співробітниками ТЦК та СП, ВЛК і МСЕК.

Під час розслідування вилучили майже 23483 медико-експертні справи, з яких 18968 справ для перевірки ухвалених рішень було направлено до Центральної МСЕК. Центральною МСЕК залишено чинними 16992 рішення в медико-експертних справах.

"У 1588 таких справах – перевірка триває. У 66 медико-експертних справах Центральною МСЕК скасовано ухвалені рішення і щодо 6 таких рішень особам МСЕК повідомлено про підозру", – заявили у прокуратурі.

Відомо, що правоохоронці вже завершили розслідування у 118 справах за фактами сприяння в ухиленні від мобілізації та виїзді за кордон. На розгляд судів направили вже 79 обвинувальних актів.

Водночас у 193 кримінальних провадженнях досудове розслідування ще триває.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зібрав засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК.

Як результат, генеральний прокурор Андрій Костін пішов у відставку, а МСЕК вирішили ліквідувати.

Також стало відомо про чергове викриття у МСЕК. У Рівному впіймали на хабарі лікаря-невропатолога.

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