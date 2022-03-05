Центри допомоги евакуйованим та біженцям: "гарячі лінії" для звернень громадян

Контакти у різних регіонах України.
У ДСНС надали телефони "гарячих ліній" та центрів допомоги біженцям у регіонах.
Список для громадян у різних регіонах України:
Також в "Укрзалізниці" надали список напрямків руху приміських поїздів територією ОЖ на 05.03.2022.
Курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:
- Христинівка — Черкаси — Христинівка,
- Христинівка — Вапнянка — Христинівка,
- Гайворон – Вінниця – Гайворон,
- Т. Шевченка – Гребінка – Т. Шевченка,
- Т. Шевченка – Христинівка – Т. Шевченка,
- Черкаси — Т. Шевченка — Черкаси,
- Миронівка — Знам'янка — Миронівка,
- Т. Шевченка — Висока — Т. Шевченка,
- Т. Шевченка — Помічна — Т. Шевченка,
- Одеса — Вапнярка — Одеса,
- Одеса — Балта — Одеса,
- Одеса — Роздільна — Одеса,
- Одеса — Мигаєве,
- Одеса — Колосівка — Одеса,
- Знам'янка — Олександрія — Знам'янка,
- Т. Шевченка — Знам'янка — Т. Шевченка,
- Знам'янка — Цвіткове — Знам'янка,
- Миронівка — Цвіткове — Миронівка,
- Помічна — Олександрія,
- Знам'янка — П'ятихатки — Знам'янка,
- Помічна — Людмилівка — Помічна,
- Помічна — Знам'янка — Помічна,
- Помічна — Долинська — Помічна,
- Помічна — Вознесенськ — Помічна.
Розклад руху поїздів можна дізнатись за посиланням.