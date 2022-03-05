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Центри допомоги евакуйованим та біженцям: "гарячі лінії" для звернень громадян

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Центри допомоги евакуйованим та біженцям: "гарячі лінії" для звернень громадян

УНІАН

Контакти у різних регіонах України.

У ДСНС надали телефони "гарячих ліній" та центрів допомоги біженцям у регіонах.

Список для громадян у різних регіонах України:

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Також в "Укрзалізниці" надали список напрямків руху приміських поїздів територією ОЖ на 05.03.2022.

Курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:

  • Христинівка — Черкаси — Христинівка,
  • Христинівка — Вапнянка — Христинівка,
  • Гайворон – Вінниця – Гайворон,
  • Т. Шевченка – Гребінка – Т. Шевченка,
  • Т. Шевченка – Христинівка – Т. Шевченка,
  • Черкаси — Т. Шевченка — Черкаси,
  • Миронівка — Знам'янка — Миронівка,
  • Т. Шевченка — Висока — Т. Шевченка,
  • Т. Шевченка — Помічна — Т. Шевченка,
  • Одеса — Вапнярка — Одеса,
  • Одеса — Балта — Одеса,
  • Одеса — Роздільна — Одеса,
  • Одеса — Мигаєве,
  • Одеса — Колосівка — Одеса,
  • Знам'янка — Олександрія — Знам'янка,
  • Т. Шевченка — Знам'янка — Т. Шевченка,
  • Знам'янка — Цвіткове — Знам'янка,
  • Миронівка — Цвіткове — Миронівка,
  • Помічна — Олександрія,
  • Знам'янка — П'ятихатки — Знам'янка,
  • Помічна — Людмилівка — Помічна,
  • Помічна — Знам'янка — Помічна,
  • Помічна — Долинська — Помічна,
  • Помічна — Вознесенськ — Помічна.

Розклад руху поїздів можна дізнатись за посиланням.

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