Центри допомоги евакуйованим та біженцям: "гарячі лінії" для звернень громадян

Центри допомоги евакуйованим та біженцям: "гарячі лінії" для звернень громадян

Контакти у різних регіонах України.

У ДСНС надали телефони "гарячих ліній" та центрів допомоги біженцям у регіонах.

Список для громадян у різних регіонах України:

Також в "Укрзалізниці" надали список напрямків руху приміських поїздів територією ОЖ на 05.03.2022.

Курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:

Христинівка — Черкаси — Христинівка,

Христинівка — Вапнянка — Христинівка,

Гайворон – Вінниця – Гайворон,

Т. Шевченка – Гребінка – Т. Шевченка,

Т. Шевченка – Христинівка – Т. Шевченка,

Черкаси — Т. Шевченка — Черкаси,

Миронівка — Знам'янка — Миронівка,

Т. Шевченка — Висока — Т. Шевченка,

Т. Шевченка — Помічна — Т. Шевченка,

Одеса — Вапнярка — Одеса,

Одеса — Балта — Одеса,

Одеса — Роздільна — Одеса,

Одеса — Мигаєве,

Одеса — Колосівка — Одеса,

Знам'янка — Олександрія — Знам'янка,

Т. Шевченка — Знам'янка — Т. Шевченка,

Знам'янка — Цвіткове — Знам'янка,

Миронівка — Цвіткове — Миронівка,

Помічна — Олександрія,

Знам'янка — П'ятихатки — Знам'янка,

Помічна — Людмилівка — Помічна,

Помічна — Знам'янка — Помічна,

Помічна — Долинська — Помічна,

Помічна — Вознесенськ — Помічна.

Розклад руху поїздів можна дізнатись за посиланням.