Центри масової вакцинації по всій країні змінили графік роботи через свято Трійці

У МОЗ кажуть, що їхня кількість в Україні вже зросла до 70.

Сьогодні, завтра й у понеділок, 21 червня. Центри масової вакцинації від коронавірусу нині змінили графік роботи.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Все - через свято Трійці, а відтак, і довгі вихідні, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Наприклад, усі чотири пункти щеплень від COVID-19 в Одесі будуть зачинені у суботу й неділю, але працюватимуть у понеділок.

А от 17-18 червня, замість вихідних, прийматимуть охочих вакцинуватися у Києві та Дніпрі.

Загалом, кажуть у МОЗ, від 17 до 21 червня по всій країні працюватимуть аж сім десятків пунктів щеплень. Графік їхньої роботи - можна подивитися на сайті відомства.

Новини України: центри масової вакцинації змінили графік роботи через свято Трійці

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