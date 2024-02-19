Центри переповнені: до однієї з країн ЄС прибуває все більше українських біженців

Муніципальні притулки для українських біженців у Нідерландах заповнені майже ущерть. Із 90 тисяч місць прийому українців зайнято понад 99%.

Нідерланди стикаються із проблемою розміщення українських біженців. У муніципальних притулках зайнято понад 99% місць, а люди продовжують прибувати. Внаслідок цього деякі центри можуть тимчасово закритися у найближчі тижні.

Про це повідомляє Telegraaf .

За перші тижні 2024 року до реєстраційного центру в Утрехті звернулися понад 3000 українців. Зазвичай біженці спочатку залишаються в центрі реєстрації в Jaarbeurs, а потім переїжджають до муніципального притулку. Так організували приймання українських біженців від моменту повномасштабного нападу Росії на Україну. Загалом всі українці мають право на місце в муніципальних притулках Нідерландів.

Але доступні місця для притулку в муніципалітетах закінчуються, повідомив Яап Донкер з пожежної станції Veiligheidsregio Utrecht, яка допомагає організовувати притулки.

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Притулок при реєстраційному пункті, який розрахований на 140 місць, від початку лютого постійно переповнений. Щодня все більше людей прибуває, а відправити їх нікуди.

"Є ймовірність того, що нам доведеться тимчасово закрити двері найближчими тижнями. Ми не хочемо цього, але у нас немає іншого вибору, оскільки психічні та фізичні умови життя, такі як гігієна, більше не можуть бути гарантовані. Це означає, що люди можуть опинитися на вулиці", – сказав Донкер.

У нещодавньому листі до парламенту держсекретар у справах біженців Ерік ван дер Бург зазначив, що він намагатиметься стимулювати "самостійність та участь" українських біженців у Нідерландах, щоб звільнити трохи місць у муніципальних притулках. Одним із варіантів може бути вимога оплачувати притулок, якщо вони мають для цього достатній дохід.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, на кінець січня 2024 року Нідерланди надали статус тимчасового захисту 149 тисячам українців.

Нагадаємо, лише 25,2% біженців з України працюють, зокрема, у Німеччині. У Данії 78% українців уже знайшли роботу. У Чехії працюють 66%, у Польщі — 65%, у Швеції та Великій Британії — 56%, у Нідерландах — 50%. Тим часом у Німеччині українці отримують допомогу у розмірі 563 євро, а діти — від 357 до 471 євро залежно від віку.

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