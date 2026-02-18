CEO YASNO Коваленко: лише 25% викликів енергетиків пов’язані з аваріями на обʼєктах ДТЕК

Реклама

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко пояснив алгоритм дій при аваріях на електромережах.

Про це він розповів в інтервʼю Bihus.Info.

«Зараз статистика жорстка, 75% виїздів (ремонтних бригад - ред.) від дзвінків є, я не буду казати хибними, бо хибними - це важке слово, але вони не зовсім те, за чим приїхали. Або приїхали і людям просто мало світла, а вони очікували більше, а була проблема в будинку. Ми спалюємо час тих бригад, які б могли в цей час, в решті 25% виїздів, ремонтувати те, що дійсно згоріло», - розповів він.

Реклама

Коваленко розповів, що якщо немає світла не за графіком, в першу чергу треба звернутися до електрика. Він огляне обладнання і якщо проблема не в будинкових електромережах, то залишить заявку до ДТЕК.

«А може бути навпаки, електрик скаже: "Ми подивились, у нас там перегорів запобіжник, ми зараз його замінимо і світло вам повернемо», - пояснив CEO YASNO.

Раніше ДТЕК запустив додатковий канал взаємодії ЖЕКами та ОСББ, щоб більш оперативно реагувати на аварійні заявки.