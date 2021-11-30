Церковне свято 1 грудня: день пам'яті мучеників Платона та Романа

Якщо цього дня тепло на вулиці – зима буде теплою і м’якою, й навпаки.

1 грудня православна церква вшановує пам'ять мучеників Платона та Романа, які постраждали за віру на початку 4 століття.

Історія свята

Святий Платон був братом святого мученика Антіоха; вони народилися в сім'ї християн і отримали благочестиве виховання. Вже в юності Платон був розумною та доброчесною людиною, проповідував християнство серед язичників. За це правитель Агріпін закликав його на суд і став переконувати зректися віри. Побачавши, що Платон стійкий у своїх переконаннях, правитель розгнівався і наказав піддати молодого християнина мукам, а згодом і сам почав катувати його. Зрештою мученика обезголовили.

Святий Роман разом із отроком Варулом прийняв муки за часів гонінь на християн, започаткованих імператором Максиміланом. Роман був дияконом у Кесарії. Якось, зустрівши єпарха Аскліпіада, що йде на язичницьке свято, він почав переконувати його зректися ідолів. Той відмовився і наказав піддати диякона тортурам. У цей час Роман побачив хлопчика Варула і вигукнув: "Навіть цей отрок мудріший за тебе, бо знає істинного Бога!". Варул підтвердив, що є християнином, за що також був підданий жорстокому покаранню.

святий мученик Роман / https://azbyka.ru/

Народні традиції і прикмети

У давнину Платона і Романа називали Зимовказівниками, оскільки за їхнім днем судили про те, якою буде зима, що починається. "Платон та Роман кажуть зиму нам", — казали у народі. Якщо протягом дня траплялася зміна погоди, то це означало, що і протягом зими буде перелом. До того ж за погодою спостерігали цілий день: ранком судили про початок зими, опівдні — про середину, увечері — про кінець.

Якщо раптом у будинку на Платона і Романа виявляли живого комара, це означало, що незабаром настане відлига. Тепло віщувала також ворона, що ходила дорогою.

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Якщо цього дня тепло на вулиці – зима буде теплою і м’якою, й навпаки.

Вітер сильний дме – взимку хуртовин та завірюх буде багато.

Якщо в день Романа і Платона погода протягом дня швидко змінюється, то зима взагалі буде дуже мінливою.

Кола навколо місяця – скоро буде мороз.

Що заборонено робити 1 грудня

Цього дня категорично забороняється сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік.

Намагайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливішими.

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