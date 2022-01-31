Церковне свято 1 лютого: день пам’яті святого Макарія Великого

1 лютого в православному календарі — день пам’яті святого Макарія Великого.

Яке сьогодні церковне свято

Пам’ять святого Макарія вшановується церковниками з усіма урочистостями, адже святий ніс особливу місію вірянам і допомагав язичникам стати на праведний шлях.

Також читайте Церковні свята у лютому 2022: православний календар на місяць

Народився святий Макарій в християнській родині. Його батьком був священник Аврам, а матір — Сарра. Вони були безплідними до глибокої старості. Після переселення з Єгипту до невеликого селища Птінапор (недалеко від Нітрійської пустелі) сталося диво, і в них народився син, якого назвали Макарієм. Коли він підріс, то одружився, але незабаром став вдівцем. Після цього Макарій зміцнився в своєму бажанні присвятити життя Богу.

Макарій знайшов собі вчителя, яким став старенький відлюдник, навчився в нього, як плести рогожі, облаштовувати келії, заробляти собі на хліб. Через кілька років місцеві дізналися про молодого відлюдника, який проводив весь свій час в молитві, і доповіли про нього єпископу. Тоді Макарія поставили читцем при церкві. Але юнак хотів чернечої самоти, а тому скоро оселився в іншому місці.

Живучи на самоті, Макарій піддавався чималим спокусам. До його оселі заповзали змії, довкола ходили дикі звірі. Але він голосно читав псалми і вони розповзалися. Тоді Макарій зрозумів, що все це були видіння, які надсилав йому сам диявол. Побачивши своє безсилля, нечисть вирішила діяти іншим чином і наговорити на преподобного. Дочка селянина завагітніла і розповіла всім, що батьком є Макарій. Розлючені жителі селища прийшли до келії преподобного і сильно побили його. Напівмертвим лежав Макарій в лісі кілька днів. Коли він прийшов до тями, батьки вагітної дівчини зажадали, щоб він платив їм гроші. Святий тихо почав плести ще більше рогожі.

В 40 років преподобний був освячений в сан ієромонаха. Від Бога за свою щиру віру він отримав дар зцілення найважчих хвороб. Першою він зцілив зачаровану диявольськими підступами молоду жінку. Тоді ж святого Макарія обрали настоятелем ченців, які жили в Скитській пустелі.

Свою паству Макарій повчав з особливою лагідністю і упокорюванням. А ще показував ченцям, як правильно боротися зі спокусою, змусити диявола відступити. У віці 97 років Макарій уві сні зустрівся з Пахомієм Великим і Антонієм Великим. Вони сказали, що через 9 днів настане його кончина.

Того ж дня зібрав преподобний всю свою братію і попрощався з усіма. Сьогодні його мощі зберігаються в місті Амальфі (Італія).

Народні традиції на 1 лютого

В народі 1 лютого називають “Макарія Весновказника”. Існує повір’я, що цього дня можна спрогнозувати, яка буде погода весь місяць. Наші пращури вважали, що святий Макарій є захисником від різних хвороб.

Яка 1 лютого погода, такою вона буде весь місяць / Pexels

Народні прикмети 1 лютого

Відлига або ясна погода 1 лютого вказувала на ранню весну.

Якщо вдень почалася заметіль, то вона буде тривати до 1 березня.

Яка 1 лютого погода, такою вона буде весь місяць.

Що не можна робити 1 лютого