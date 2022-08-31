Церковне свято 1 вересня - кому моляться віряни

Яке свято 1 вересня в церковному календарі

1 вересня вшановують пам’ять святих мучеників Тимофія, Агапія і Феклу. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 1 вересня — день пам’яті святих мучеників Тимофія, Агапія і Феклу

У четвер, 1 вересня 2022 року, церква вшановує пам’ять святих мучеників Тимофія, Агапія і Феклу.

Відомо, що Тимофій з юності вивчав Святе Письмо і мав даро красномовства, завдяки чому став відомим проповідником християнства. Під час гонінь на християн за царювання імператорів Діоклетіана і Максиміліана Тимофія привели на суд і звинуватили в злочинах проти язичницьких божеств. Незважаючи на тортури, мученик не зрікся своєї віри, а навпаки, виголосив проповідь про Ісуса Христа і його любові до всіх людей. За завзятість у переконаннях його засудили до спалення.

У той самий час і в тому ж місті Газі постраждали за істинну віру мученики Агапій і Фекла. Язичники віддали їх на роздирання диким звірам.

Церковний календар на 1 вересня: відео

Народні прикмети

Місяць рогами догори - на гарну погоду.

Яка погода 1 вересня, така і осінь буде.

Вранці туман - до сніжної зими.

Якщо з ліщини листя опадає - час буряк викопувати.

Що не можна робити 1 вересня