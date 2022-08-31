Церковне свято 1 вересня - кому моляться віряни

Яке церковне свято 1 вересня - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 1 вересня в церковному календарі
1 вересня вшановують пам’ять святих мучеників Тимофія, Агапія і Феклу. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 1 вересня — день пам’яті святих мучеників Тимофія, Агапія і Феклу
У четвер, 1 вересня 2022 року, церква вшановує пам’ять святих мучеників Тимофія, Агапія і Феклу.
Відомо, що Тимофій з юності вивчав Святе Письмо і мав даро красномовства, завдяки чому став відомим проповідником християнства. Під час гонінь на християн за царювання імператорів Діоклетіана і Максиміліана Тимофія привели на суд і звинуватили в злочинах проти язичницьких божеств. Незважаючи на тортури, мученик не зрікся своєї віри, а навпаки, виголосив проповідь про Ісуса Христа і його любові до всіх людей. За завзятість у переконаннях його засудили до спалення.
У той самий час і в тому ж місті Газі постраждали за істинну віру мученики Агапій і Фекла. Язичники віддали їх на роздирання диким звірам.
Церковний календар на 1 вересня: відео
Народні прикмети
- Місяць рогами догори - на гарну погоду.
- Яка погода 1 вересня, така і осінь буде.
- Вранці туман - до сніжної зими.
- Якщо з ліщини листя опадає - час буряк викопувати.
Що не можна робити 1 вересня
- Не можна обговорювати чужі проблеми і ділитися своїми.
- Не можна відкладати вирішення важливих справ.
- Не рекомендується лагодити взуття та одяг напередодні подорожі.
- Не можна заздрити.