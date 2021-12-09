Церковне свято 10 грудня: день ікони Пресвятої Богородиці "Знамення"

Багряна зоря цього дня віщує сильний вітер.

10 грудня православна церква має свято на честь одного з найбільш шанованих у православ'ї образів - ікони Пресвятої Богородиці, яка називається "Знамення". На ній зображується образ Божої Матері з піднятими молитовно руками і зображенням Немовляти на грудях.

Історія свята

Вперше про дива, творені іконою, стало відомо у 12 столітті, коли війська князя Андрія Боголюбського взяли в облогу Великий Новгород. За переказами, на третю ніч облоги архієпископ Новгородський почув голос, який велів йому винести з церкви Спаса Преображення ікону Пресвятої Богородиці та обнести нею фортечну стіну. Одна зі стріл, випущених ворогами, вразила образ Божої Матері, і з її очей полилися сльози. В цей час вороже військо охопив жах, бійці кинули зброю і стали спішно відходити від міста. Незабаром після цієї події у Новгороді встановили святкування на честь ікони.

Цього дня православна церква також вшановує пам'ять святого Романа. Йому молилися про позбавлення безпліддя. Цей преподобний, який мав дар дивотворення, допоміг свого часу багатьом жінкам народити дітей.

святий Роман Антиохійський / https://azbyka.ru/

Народні традиції і прикмети

Від Знамення на Русі завжди чекали чогось особливого, сподівалися побачити знаки, що вказують на долю, або хоч прикмети на погоду. Люди уважно дивилися в зоряне небо, придивлялися до польоту птахів та поведінки звірів, стежили за хмарами, слухали вітер. Говорили також, що якщо на світанку цього свята стати обличчям до північного вітру, то він занесе всі біди та смутку.

До знаку всі риби повинні були сховатися у вирах, приготуватися до зимівлі, тому рибалка у цей час вважалася безперспективною.

Якщо на небі зірки яскраво горять, то буде мороз, тьмяно – відлига.

Багряна зоря – до сильного вітру.

Корови сопуть і пирхають – до морозу.

Ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають – до потепління.

Якщо в грудні упіймалася щука з ікрою, то квітень буде дощовим.

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Що заборонено робити 10 грудня

Не можна в’язати або шити.

Не можна впускати у будинок старих, немічних і бідних. Після цього можуть початися хвороби і бідність.

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