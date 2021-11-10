Церковне свято 10 листопада: день пам’яті святих Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянки

Щоб сім’я була міцною і дружньою, 11 листопада всі її члени повинні зібратися разом.

11 листопада правослана церква вшановує пам’ять двох святих – Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянки. Слідом за покровителькою ткацтва і прядіння Параскевою П’ятницею, пов’язаною першою чергою з рослинним волокном (коноплею і льоном), 11 листопада відзначається Анастасія Овечниця і Авраамій Овчар.

Історія свята

Свята Анастасія жила у 3 столітті у Римі. Вона народилася в знатній родині, але рано осиротіла і виховувалась у жіночій християнській громаді під наставництвом старої Софії. У 20 років перед градоначальником Провом вона відкрито сповідувала віру в Христа і відкинула вимогу вклонитися язичницьким богам. Пров виставив дівчину оголеною перед народом, у відповідь Анастасія почала викривати градоначальника у гріхах. За це він наказав піддати її тортурам і стратити.

Преподобний Аврамій Ростовський жив у 11 столітті на Русі. За переказами, він поставив собі хатину на озері Неро, де племена весь і міря поклонялися кам'яному ідолу бога Велеса. Одного разу преподобному з'явився апостол Іоанн Богослов, який дав йому жезл, увінчаний хрестом. Жезлом Аврамій розтрощив ідола і спорудив на цьому місці храм в ім'я Іоанна Богослова. Згодом святий навернув у віру багатьох язичників.

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Народні традиції і прикмети

Святу Анастасію на Русі вважали заступницею овець, а святого Аврамія - покровителем вівчарів, які цього дня справляли своє свято.

Пастухів на Аврамія пригощали всім селом. Жінки приносили їм гостинці — пироги зі свіжого борошна. Говорили, що завдяки такому подарунку вівці будуть здорові та збережені. Самі ж вівчари влітку, пасучи овець, ставили на деревах ікону святої Анастасії: говорили, що вона сама може вберегти свійських тварин від вовків.

У цей час стригли овець. Овечу шерсть пряли, та якщо з ниток в'язали теплі шкарпетки і рукавиці чи ткали теплі тканини для зимового одягу.

Перш ніж приступити до стрижки овець, потрібно взяти клаптик вовни і вкласти його в ножиці, щоб задобрити злих духів.

Якщо вовки нишпорять по полях, то буде біда. Можливий неврожай, голод чи війна.

Щоб сім’я була міцною і дружньою, 11 листопада всі її члени повинні зібратися разом.

Небо має чистий яскраво-блакитний колір - буде хороша погода

Якщо навколо місяця утворюється червоне коло — слід чекати на мокрий сніг із вітром.

Якщо листя з дерев нечисто опаде — буде сувора зима.

Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь.

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Що заборонено робити 11 листопада

Цей день не варто проводити в компанії малознайомих людей. Можливі сварки на рівному місці.

Дитину одну залишати не можна, інакше трапиться з нею неприємність.

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