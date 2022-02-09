Церковне свято 10 лютого: день пам’яті преподобного Єфрема Сирійця

10 лютого в православному календарі — день пам’яті преподобного Єфрема Сирійця (Сиріна або Сирина).

Яке 10 лютого церковне свято

Єфрем Сирієць (також його ще називають Єфрем Сирін) є одним з найвидатніших вчителів Церкви та письменників Сирії. Народився він в місті Нізібісі, що на кордоні з Туреччиною, в часи, коли панував імператор Костянтин (306-337 роки). Згідно з доступних нам джерел помер в кінці IV-на початку V століття.

Єфрем Сирієць був мандруючим ченцем, поетом, філософом, мислителем, який довгий час жив в місті Едесс і працював звичайним помічником опалювача лазні. Весь свій вільний час присвячував писанню, вільній творчості та проповідям Слова Божого. Особливо ніс християнство серед язичників.

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Довгий час провів у Палестинській пустелі, подорожував до Єгипту, жив у Нітрійській пустелі, знав преподобного Паїсія, а ще відвідував у скитах Каппадокії Василія Великого. Так як він жив в самотності, його не відносять до кліру будь-якої Церкви. Але, згідно з деяким джерелами, Єфрем був ієродияконом. Отже він отримав освячення.

Існує відразу дві версії життя Єфрема Сирійця, проте вони обидві спірні.

За однією з версій, його вчителем був Яків Низибійський, який навчав його смиренню та лагідності. Вважається, що Єфрем відрізнявся досить непокірним та запальним характером. Однак, ця версія є малоймовірною, адже вона говорить, що святитель Яків брав свого учня, Єфрема, на перший Вселенський собор, який проводили 325 року. Але в той час преподобний був ще зовсім юнаком і не міг числитися серед учесників собору.

Існує ще одна версія від святителя Димитрія Ростовського, яка вважається більш достовірною. Але, біографія преподобного Єфрема Сирійця залишається досить темною і незрозумілою. Відомо лише, що сучасники часто називали його “лірою Святого Духа”. Хоча сам Єфрем думав, що він людина невчена і малоосмислена. Проте в самих його творах ми можемо побачити гарну обізнаність у християнських вченнях та язичницькій міфології. Знав Єфрем навіть тогочасне природознавство.

Ще за життя преподобного більшість його творів були перекладені на грецьку мову. Після Святого Письма їх навіть читали у Церквах. Найвидатнішими цитатами преподобного Єфрема Сирійця є:

“Хто знайшов шлях довготерпіння, той знайшов шлях життя.”

“Лікуй перш саме себе, а якщо не можеш, то оплакуй сліпоту свою.”

Народні традиції на 10 лютого

В народі 10 лютого називали “Єфремів день”, адже вшановували пам’ять преподобного Єфрема Сиріна (Сирійця). Він вважався покровителем комах, а тому цього дня намагалися не вбивати вдома павуків, тарганів чи цвіркунів. Навіть ненароком. А ще наші предки вірили, що на “Єфремів день” добре повинна клювати риба.

10 лютого над лісом туман до дощів та негоди / Pexels

Народні прикмети 10 лютого

Якщо 10 лютого вітряно, літо буде дощовим.

Над лісом туман до дощів та негоди.

Чорна кора дерев, значить скоро прийде відлига.

Якщо вітер 10 лютого гуде в комині, чекайте сильних морозів.

Що не можна робити 10 лютого