Церковне свято 10 лютого: день пам’яті преподобного Єфрема Сирійця

10 лютого в православному календарі — день пам’яті преподобного Єфрема Сирійця (Сиріна або Сирина).
Яке 10 лютого церковне свято
Єфрем Сирієць (також його ще називають Єфрем Сирін) є одним з найвидатніших вчителів Церкви та письменників Сирії. Народився він в місті Нізібісі, що на кордоні з Туреччиною, в часи, коли панував імператор Костянтин (306-337 роки). Згідно з доступних нам джерел помер в кінці IV-на початку V століття.
Єфрем Сирієць був мандруючим ченцем, поетом, філософом, мислителем, який довгий час жив в місті Едесс і працював звичайним помічником опалювача лазні. Весь свій вільний час присвячував писанню, вільній творчості та проповідям Слова Божого. Особливо ніс християнство серед язичників.
Довгий час провів у Палестинській пустелі, подорожував до Єгипту, жив у Нітрійській пустелі, знав преподобного Паїсія, а ще відвідував у скитах Каппадокії Василія Великого. Так як він жив в самотності, його не відносять до кліру будь-якої Церкви. Але, згідно з деяким джерелами, Єфрем був ієродияконом. Отже він отримав освячення.
Існує відразу дві версії життя Єфрема Сирійця, проте вони обидві спірні.
За однією з версій, його вчителем був Яків Низибійський, який навчав його смиренню та лагідності. Вважається, що Єфрем відрізнявся досить непокірним та запальним характером. Однак, ця версія є малоймовірною, адже вона говорить, що святитель Яків брав свого учня, Єфрема, на перший Вселенський собор, який проводили 325 року. Але в той час преподобний був ще зовсім юнаком і не міг числитися серед учесників собору.
Існує ще одна версія від святителя Димитрія Ростовського, яка вважається більш достовірною. Але, біографія преподобного Єфрема Сирійця залишається досить темною і незрозумілою. Відомо лише, що сучасники часто називали його “лірою Святого Духа”. Хоча сам Єфрем думав, що він людина невчена і малоосмислена. Проте в самих його творах ми можемо побачити гарну обізнаність у християнських вченнях та язичницькій міфології. Знав Єфрем навіть тогочасне природознавство.
Ще за життя преподобного більшість його творів були перекладені на грецьку мову. Після Святого Письма їх навіть читали у Церквах. Найвидатнішими цитатами преподобного Єфрема Сирійця є:
“Хто знайшов шлях довготерпіння, той знайшов шлях життя.”
“Лікуй перш саме себе, а якщо не можеш, то оплакуй сліпоту свою.”
Народні традиції на 10 лютого
В народі 10 лютого називали “Єфремів день”, адже вшановували пам’ять преподобного Єфрема Сиріна (Сирійця). Він вважався покровителем комах, а тому цього дня намагалися не вбивати вдома павуків, тарганів чи цвіркунів. Навіть ненароком. А ще наші предки вірили, що на “Єфремів день” добре повинна клювати риба.
Народні прикмети 10 лютого
- Якщо 10 лютого вітряно, літо буде дощовим.
- Над лісом туман до дощів та негоди.
- Чорна кора дерев, значить скоро прийде відлига.
- Якщо вітер 10 лютого гуде в комині, чекайте сильних морозів.
Що не можна робити 10 лютого
- 10 лютого забороняється сваритися, особливо з членами сім’ї.
- Не можна залишати оселю брудною.