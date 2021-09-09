Церковне свято 10 вересня: день пам'яті Ганни Пророчиці і Сави Крипецького, у народі - останні жнива

До цього часу завершувалися останні жнива хлібів.
10 вересня вшановують пам'ять двох святих: Ганни Пророчиці і Сави Крипецького.
Історія свята
Свята Ганна з Єрусалиму була благочестивою вдовою, яка належала до тієї категорії обраних, які прийняли Ісуса Христа у дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним до храму. Зустрівши Марію з немовлям Ісусом в Єрусалимському храмі, вона впізнала в ньому майбутнього спасителя.
Святий Сава Крипецькій, або Псковський, жив в 15 столітті. Прийнявши чернечий постриг на Афоні, він вирушив до Пскова і оселився неподалік від міста, у відокремленій Крипецькій пустелі. Сава дотримувався суворого посту, а весь вільний час проводив у молитвах. До нього часто приходили люди за порадою і благословенням. Одного разу до Сави приїхав Псковський князь Ярослав разом із хворою дружиною; після молебню жінка дивом зцілилася. Відомо, що преподобний вчив мирян дотримуватися чистоти - тілесної і моральної, обстоював праведний спосіб життя людей. Навіть після смерті Сава не залишив свою господу, а багато разів надавав їй допомогу, наприклад, одного разу захистив від розбійників, а їхнього ватажка змусив покаятися.
Народні традиції і прикмети
На Анну і Саву завершувалися останні жнива хлібів. З полів вивозили снопи, які складали в скирти - звідси і назва свята, Скирдники. Селяни поспішали прибрати хліб до настання негоди і холодів. На Русі цього часу славили врожай, влаштовуючи великі свята і ярмарки.
Саме цього дня молилися про позбавлення від пияцтва. А ось свататися на Анну і Саву не варто: прихід нареченого в гості до батьків нареченої обіцяв біду.
- Якщо берези жовтіють з верхівки, то весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньої.
- Якщо погода суха, то холода нескоро настануть.
- Якщо журавлі та дикі гуси в теплі краї ще не відлетіли, то зима буде пізньою і теплою.
- Дощ з грозою – до теплої осені.
- Багато горіхів і жолудів – до хорошого урожаю озимих.
- Листя на березі пожовкло – в лісі багато опеньок буде.
Що заборонено робити 10 вересня
- Не можна ходити до батьків нареченої та свататися
- Не можна ходити до лісу
- Не можна залишати на полі зерно
- Не можна сваритися
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