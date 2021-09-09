Церковне свято 10 вересня: день пам'яті Ганни Пророчиці і Сави Крипецького, у народі - останні жнива

До цього часу завершувалися останні жнива хлібів.

10 вересня вшановують пам'ять двох святих: Ганни Пророчиці і Сави Крипецького.

Історія свята

Свята Ганна з Єрусалиму була благочестивою вдовою, яка належала до тієї категорії обраних, які прийняли Ісуса Христа у дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним до храму. Зустрівши Марію з немовлям Ісусом в Єрусалимському храмі, вона впізнала в ньому майбутнього спасителя.

Святий Сава Крипецькій, або Псковський, жив в 15 столітті. Прийнявши чернечий постриг на Афоні, він вирушив до Пскова і оселився неподалік від міста, у відокремленій Крипецькій пустелі. Сава дотримувався суворого посту, а весь вільний час проводив у молитвах. До нього часто приходили люди за порадою і благословенням. Одного разу до Сави приїхав Псковський князь Ярослав разом із хворою дружиною; після молебню жінка дивом зцілилася. Відомо, що преподобний вчив мирян дотримуватися чистоти - тілесної і моральної, обстоював праведний спосіб життя людей. Навіть після смерті Сава не залишив свою господу, а багато разів надавав їй допомогу, наприклад, одного разу захистив від розбійників, а їхнього ватажка змусив покаятися.

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Народні традиції і прикмети

На Анну і Саву завершувалися останні жнива хлібів. З полів вивозили снопи, які складали в скирти - звідси і назва свята, Скирдники. Селяни поспішали прибрати хліб до настання негоди і холодів. На Русі цього часу славили врожай, влаштовуючи великі свята і ярмарки.

УНІАН

Саме цього дня молилися про позбавлення від пияцтва. А ось свататися на Анну і Саву не варто: прихід нареченого в гості до батьків нареченої обіцяв біду.

Якщо берези жовтіють з верхівки, то весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньої.

Якщо погода суха, то холода нескоро настануть.

Якщо журавлі та дикі гуси в теплі краї ще не відлетіли, то зима буде пізньою і теплою.

Дощ з грозою – до теплої осені.

Багато горіхів і жолудів – до хорошого урожаю озимих.

Листя на березі пожовкло – в лісі багато опеньок буде.

Що заборонено робити 10 вересня

Не можна ходити до батьків нареченої та свататися

Не можна ходити до лісу

Не можна залишати на полі зерно

Не можна сваритися

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