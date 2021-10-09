Церковне свято 10 жовтня: день пам'яті преподобного Саватія Соловецького

В народі Саватія Соловецького вважали заступником бджіл, за те й був прозваний людьми Бджолярем.
10 жовтня православна церква вшановує пам'ять преподобного Саватія Соловецького - засновника Соловецького монастиря.
Історія свята
Саватій прийняв постриг в Кирило-Білозерському монастирі, але незабаром перебрався на острів Валаам, щоб вести поміж ченців більш строге життя. Навіть тамтешню братію він дивував своїм терпінням і смиренням, а також прагненням до цілковитого усамітнення.
Дізнавшись, що на Білому морі, в двох днях плавання від берега, є великий і безлюдний острів, Саватій покинув Валаамський монастир і вирушив туди. Супроводжувати його викликався чернець Герман, який до того часу самотньо жив у лісі. Старці прибули на острів, де поставили хрест і келію. Згодом, вже після смерті Саватія, тут оселилися інші пустельники, і поступово виник монастир, який отримав назву Соловецький.
Народні традиції і прикмети
В народі Саватія Соловецького вважали заступником бджіл, за те й був прозваний людьми Бджолярем. Казали, що 10 жовтня Саватій Бджоляр, закриває всі вулики на зиму, а тому потрібно завершити всі роботи, пов’язані з бджільництвом. В деяких місцевостях будь-яка інша робота на Саватія вважається гріхом. Дітям веліли помолитися святому Саватію, оскільки бортництво і бджільництво вважалося справою, яка вимагає абсолютної моральної чистоти. У народі ж вірили, що діти у віці до 12 років безгрішні.
Господині 10 жовтня пекли спеціальне печиво з медом, яке з’їдали всією сім’єю на сніданок.
Що заборонено робити 10 жовтня
- Цього дня не можна нічим займатися, окрім бджолярства
- Не варто ходити до лісу
Читайте також:
- Добрий ранок: побажання доброго ранку у прозі, своїми словами, в картинках
- День захисників і захисниць України 2021: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята
- Коли переводять годинник на зимовий час 2021: дата та умови
- Вихідні і державні свята в жовтні 2021 Україні: скільки будемо відпочивати