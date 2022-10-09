Церковне свято 10 жовтня - кому моляться віряни

Яке свято 10 жовтня в церковному календарі

10 жовтня вшановують пам’ять мученика Калістрата і дружини його. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 10 жовтня — день пам’яті мученика Калістрата і дружини його

У понеділок, 10 жовтня 2022 року, церква вшановує пам’ять мученика Калістрата і дружини його.

Був родом з Карфагену. Дід Калістрата служив вірою та правдою імператору Тиверію в Палестині. Він був навіть свідком страждань Ісуса Христа. Батько Калістрата був християнином, а тому і сина свого виховав в благочесті та вірі. Вночі, коли всі інші спали, Калістрат молився. Одного разу, поки Калістрат промовляв молитву до Бога, почув його інший воїн і доніс про це воєначальнику. Той покликав Калістрата до себе, допитав і змушував принести жертву язичницьким богам. Однак той твердо стояв на своїй вірі.

Страждання та побої не зламали Калістрата. Мучитель звелів зашити чоловіка в шкіряний мішок, а потім втопити в морі. Однак, з Божою допомогою мішок наштовхнувся на камінь та порвався. Святого Калістрата підтримували дельфіни. І так він добрався до берега. 49 воїнів побачили це чудо і увірували в Господа. Тоді воєначальник кинув їх всіх разом з Калістратом до в'язниці, а перед цим нещадно побив. Вранці їм зав'язали руки і кинули у водойму. Але узи розпалися. Тоді ще 135 воїнів увірували в Христа. І їх віх кинули до темниці та порубали мечем. Пізніше на місці їхніх страждань було збудовано храм.

Церковний календар на 10 жовтня: відео

Народні прикмети

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Хмари пливуть з півночі на південь - чекайте на сонячну погоду.

Чутно грім - зима буде м'яка, безсніжна і коротка.

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