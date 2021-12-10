Церковне свято 11 грудня: день пам'яті преподобного мученика Стефана, у народі - Сойчин день

У давнину говорили, якщо цього дня сойка прилетить до вікна і почне кричати, то це добрий знак.

11 грудня православна церква вшановує пам’ять преподобного мученика і сповідника Стефана Нового.

Історія свята

За переказами, преподобний мученик Стефан Новий народився 750 року в Константинополі від благочестивих батьків, за їхніми молитвами. Сама Пресвята Богородиця з’явилася матері його і обіцяла, що у неї буде син, як вона і просила. Зростаючи, юнак показав себе досить ґречним і особливо полюбив читання творів св. Іоанна Златоуста. Батьки віддали його до пустелі на гору Авксентієву, в Віфінії, до старця Іоанна. Стефан прославився подвигами, а біля печери, де він жив, утворилася обитель.

Народні традиції і прикмети

Цього дня у давнину вшановували сойку – невелику пташку з яскравим оперенням, широким чубчиком на голові та довгим хвостом. Звідси і назва цього дня - Сойчин день. На Русі говорили, якщо цього дня сойка прилетить до вікна і почне кричати, то це добрий знак. Мудрий чоловік, почувши такий сигнал, вийде з дому і піде за пташкою. Вважалося, що сойка може показати дорогу на щастя.

11 грудня у народі вшановували сойку, тому і назва цього дня - Сойчин день / Pexels

Селяни також підходили до колодязя і слухали воду: якщо чули брязкіт – можна було чекати на прибуток, а якщо тиша стояла – на успіх не варто було розраховувати.

Також у Сойчин день ворожили на монетах. Для цього в найближчу кучугуру кидали жменю монет, а потім діставали їх звідти одна за одною. Якщо першою траплялася найбільша з кинутих монет, можна було розраховувати на успіх у справах, а якщо найдрібніша – навпаки, не треба було чекати доходу.

Швидка відлига – до довгих морозів.

Сухо і холодно – до сухого і спекотного літа.

Пічна зола швидко гасне – буде тепло.

Гуси часто ляскають крилами – потеплішає.

Що заборонено робити 11 грудня

Не можна сваритися, краще стримувати свої емоції і бути розсудливими.

Не можна прибирати дім ввечері, щоб не відсвяткувати Різдво з нечистю.

Не варто позичати нічого сусідам, тому що можна віддати своє щастя. Не робіть винятків навіть для цукру, солі і хліба.

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