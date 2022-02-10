Церковне свято 11 лютого: перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця

11 лютого в православному календарі — день перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця і вшанування пам’яті преподобного Лаврентія.

Яке 11 лютого церковне свято

Перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця

Священномученика Ігнатія Богоносця за наказом імператора Траяна кинули на розтерзання звірам в Римі 107 року. Після його смерті християни зібрали кістки святого і довгий час зберігали їх у Римі. 108 року мощі були перенесені до передмістя Антіохії. Останнє перенесення трапилося 438 року. Тоді мощі перенесли до самого міста Антіохія.

Також читайте Церковні свята у лютому 2022: православний календар на місяць

Коли Антіохія була захоплена персами, мощі повернули до Риму і залишили в храмі, який був побудований на честь священномученика папи Климента (540 рік).

Священномученик Ігнатій Богоносець вів аскетичне життя. Саме він створив антифонний спів, коли під час богослужіння хор співає по черзі. Також залишив після себе сім архипастирських послань, які наставляли в любові до Бога, вірі і добрих справах. Він говорив: “Слухайте єпископів, щоб і Бог слухав вам... Хрещення хай залишається з вами, як щит; віра - як шолом; любов - як спис; терпіння - як повне озброєння”.

День пам’яті преподобного Лаврентія

11 лютого - день пам'яті преподобного Лаврентія / commons.wikimedia.org

Преподобний Лаврентій був єпископом Туровським і затворником Києво-Печерської лаври.

Спочатку він трудився в Києво-Печерському монастирі, був ченцем, знав самого святителя Симона, єпископа Володимирського і Суздальського, який поклав початок Києво-Печерській лаврі. Згодом побажав жити на самоті, але печерські отці йому цього не дозволили, тому що вважали, що цей подвиг надто важкий. Тоді він пішов до монастиря імені святого мученика Димитрія, де зачинився і жив в повному мовчанні та строгому утриманні.

Навіть перебуваючи в затворі, преподобний Лаврентій не припиняв духовного спілкування зі своїми браттями, які залишилися в Києво-Печерській обителі. Існує ціква історія, як до Лаврентія привели одержимого бісом, який говорив різними мовами. Преподобний не зміг один зцілити його, а тому попросив відвести одержимого до Києво-Печерського монастиря. Преподобний Лаврентій став єпископом Туровським не раніше 1172 року. Припускається, що свої останні роки він прожив в Києво-Печерському монастирі. Точний час його смерті невідомий.

Народні традиції на 11 лютого

В народі 11 лютого мало чимало різних імен: “день Гната”, “святий Ігнатій”, “Лаврентіїв день”. Вважали, що ця дата є несприятливою для людини, а тому обов’язково молилися святим та, за можливості, йшли до церкви.

11 лютого мороз, чекайте на спекотний серпень / Pexels

Народні прикмети 11 лютого

Якщо 11 лютого вітряна погода, значить літо буде дощовим.

Якщо цього дня мороз, чекайте на спекотний серпень.

Сильно шумить ліс до відлиги.

11 лютого місяць червоного кольору, будуть хуртовини і вітер.

Що не можна робити 11 лютого