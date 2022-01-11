Церковне свято 11 січня: вшанування пам’яті 14 000 немовлят, у Вифлеємі вбитих

11 січня православна церква вшановує пам'ять 14 000 немовлят, у Вифлеємі вбитих.

Історія свята

11 січня, всього через 4 дні після великого та світлого свята Різдва Христового, Церква вшановує пам’ять 14000 немовлят, які були вбиті царем Іродом у Вифлеємі.

Понад усе на світі цар Ірод боявся втратити владу, адже сам зійшов на престол незаконним шляхом. Щоб зберегти своє становище він навіть наказував вбивати кровних родичів та своїх дітей. Тому зовсім не дивно, що після того, як він дізнався від волхвів про народження “істинного Царя”, “Месії”, “Спасителя”, він відразу захотів знайти дитину та позбутися її. Але Ангел Господній зійшов до Діви Марії та Йосипа і сказав їм швидко тікати до Єгипту. А волхвам він наказав повертатися додому іншим шляхом, щоб цар Ірод не зрозумів, звідки вони прийшли.

Коли жорстокий правитель побачив, що не може так просто дістатися до немовляти, то зважився на безумний план. Він знав, що Ісус Христос народився у Вифлеємі, а тому наказав вбити всіх дітей віком до 2 років в місті та його околицях. Ірод сподівався таким чином позбутися і Месії. В ту ніч весь Вифлеєм наповнився дитячим плачем та кров’ю.

Цікаво, що за багато століть до цього про події пророкував пророк Ієремія: “Голос у Рамі чути, плач і сум і волання велике; Рахіль плаче за своїми дітьми і не хоче втішитися, бо їх нема”.

Ірода ж Господь Бог покарав страшною та невиліковною хворобою. Коли цар помирав, то розумів, що юдейський народ його смерть прийме як найбільше свято. А тому наказав зібрати біля себе всіх найкращих представників тогочасного суспільства і вбити їх тієї ж миті, коли перестане битися його серце.

Народні традиції 11 січня

В народі 11 січня називають “Страшним днем” або “Страшним вечором”, пам’ятаючи про 14 000 невинно вбитих в Вифлеємі немовлят. Наші предки вважали його найбільш нещасливим днем в році, а тому намагалися без нагальної потреби не виходити з дому. Особливо ретельно 11 січня оберігали дітей: молилися за їхнє здоров’я та хороше майбутнє.

11 січня на небі мерехтять зірки - чекайте морозів / Pexels

Народні прикмети 11 січня

Тепла погода 11 січня є провісником ранньої весни.

Якщо почнеться заметіль, значить липень буде похмурим.

Падає лапатий сніг — до скорого потепління.

На небі мерехтять зірки — чекайте морозів.

Безхмарне небо і північний вітер — скоро прийде похолодання.

Низько пливуть хмари — буде холодно.

Що не можна робити 11 січня