Церковне свято 11 жовтня: день пам'яті преподобного Харитона Сповідника

Цього дня в народі було заведено сидіти вдома, не ходити до гостей та нічого не робити.
11 жовтня православна церква вшановує пам'ять преподобного Харитона Сповідника, який жив в 3-4 століттях в Іконії (місто в Малій Азії). У народі 11 жовтня називали Харитонів день.
Історія свята
За часів гонінь на християн, влаштованих імператором Авреліаном, преподобний Харитон постраждав за віру. Язичники жорстоко побили мученика і кинули в темницю, звідки він вийшов тільки в часи правління імператора Тацита. Отримавши свободу, Харитон вирушив до Святої Землі, але недалеко від Єрусалима його схопили розбійники і привели до своєї печери. Від смерті святого врятувала змія, яка своєю отрутою отруїла вино. Розбійники випили його і померли, а Харитон залишився жити в печері, де влаштував церкву. Незабаром у нього з'явилися послідовники, з яких склалася громада. Християни утворили там Фаранську лавру, першу чернечу обитель в іудейській пустелі.
Народні традиції і прикмети
Харитонів день в народі вважався недобрим. Цього дня потрібно було сидіти вдома, не ходити в гості і навіть не виходити у двір, щоб злі люди не наврочили і не навели порчу. Домашніми справами займатися теж не слід, в жодному разі не можна було вимітати сміття з хати - це вважалося поганою прикметою. Таким чином, селянам волею-неволею доводилося цілий день байдикувати.
На Харитона наречений і наречена таємно приходили до сільських відунів, пригощали їх пирогом і дарували горщик меду. Так вони намагалися задобрити чаклунку, щоб вона не засмутила весілля, не наслала на майбутню дружину безпліддя.
Що заборонено робити 11 жовтня
- Харитонів день вважається небезпечним. 11 жовтня можуть наврочити. Щоб цього уникнути, краще сидіти вдома і займатися домашніми справами.
- Сміття з хати вимітати не можна, тому що з ним можна горе в дім запустити.
- Дуже небезпечним 11 жовтня вважалося для тих, хто вступає в шлюб.
- Не можна було 11 жовтня вживати в їжу ягоди, ні сирі, ні оброблені. Казали, що диявол за три дні до свята плює на всі ягоди, і та людина, яка їх з’їсть, буде хворіти дуже довго.
Читайте також:
- Добрий ранок: побажання доброго ранку у прозі, своїми словами, в картинках
- День захисників і захисниць України 2021: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята
- Коли переводять годинник на зимовий час 2021: дата та умови
- Вихідні і державні свята в жовтні 2021 Україні: скільки будемо відпочивати