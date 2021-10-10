Церковне свято 11 жовтня: день пам'яті преподобного Харитона Сповідника

Цього дня в народі було заведено сидіти вдома, не ходити до гостей та нічого не робити.

11 жовтня православна церква вшановує пам'ять преподобного Харитона Сповідника, який жив в 3-4 століттях в Іконії (місто в Малій Азії). У народі 11 жовтня називали Харитонів день.

Історія свята

За часів гонінь на християн, влаштованих імператором Авреліаном, преподобний Харитон постраждав за віру. Язичники жорстоко побили мученика і кинули в темницю, звідки він вийшов тільки в часи правління імператора Тацита. Отримавши свободу, Харитон вирушив до Святої Землі, але недалеко від Єрусалима його схопили розбійники і привели до своєї печери. Від смерті святого врятувала змія, яка своєю отрутою отруїла вино. Розбійники випили його і померли, а Харитон залишився жити в печері, де влаштував церкву. Незабаром у нього з'явилися послідовники, з яких склалася громада. Християни утворили там Фаранську лавру, першу чернечу обитель в іудейській пустелі.

Народні традиції і прикмети

Харитонів день в народі вважався недобрим. Цього дня потрібно було сидіти вдома, не ходити в гості і навіть не виходити у двір, щоб злі люди не наврочили і не навели порчу. Домашніми справами займатися теж не слід, в жодному разі не можна було вимітати сміття з хати - це вважалося поганою прикметою. Таким чином, селянам волею-неволею доводилося цілий день байдикувати.

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На Харитона наречений і наречена таємно приходили до сільських відунів, пригощали їх пирогом і дарували горщик меду. Так вони намагалися задобрити чаклунку, щоб вона не засмутила весілля, не наслала на майбутню дружину безпліддя.

Що заборонено робити 11 жовтня

Харитонів день вважається небезпечним. 11 жовтня можуть наврочити. Щоб цього уникнути, краще сидіти вдома і займатися домашніми справами.

Сміття з хати вимітати не можна, тому що з ним можна горе в дім запустити.

Дуже небезпечним 11 жовтня вважалося для тих, хто вступає в шлюб.

Не можна було 11 жовтня вживати в їжу ягоди, ні сирі, ні оброблені. Казали, що диявол за три дні до свята плює на всі ягоди, і та людина, яка їх з’їсть, буде хворіти дуже довго.

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