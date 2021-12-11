Церковне свято 12 грудня: день пам'яті святого Парамона, у народі - Зимовказівника

За народними прикметами, сніг пішов 12 грудня – скоро буде заметіль.
12 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Парамона, який разом із іншими 370 мучениками постраждав за віру 250 року.
Історія свята
Язичники уклали християн у в'язницю, змушуючи зректися переконань і вклонитися ідолам. Місцевий житель Парамон дізнався про це та відкрито виступив проти жорстокості правителів. На покарання за це його обезголовили разом із рештою мучеників.
Народні традиції і прикмети
На Русі Зимовказівником Парамона прозвали за те, що за його днем можна було передбачити погоду на весь грудень. "Ранок червоний - бути грудню ясним", - помічали люди. Багряна зоря віщувала сильні вітри.
Цього дня люди очищали покрівлі від снігових "шапок". Цікаво, що робити це потрібно було неодмінно віником або мітлою, але в жодному разі не лопатою — щоб дах не схуд.
Також на Парамона говорили, що "земля кам'яніє, а річка холоне". Люди вірили, що цього дня зима в ведмежій шкурі ходить по селах, по дахах стукає, бабам велить вставати, печі топити, каші варити.
По снігу цього дня робили прогнози на майбутній рік. "Зима без снігу - не бути хлібу"; "Сніг глибокий - рік хороший"; "Багато снігу - багато хліба, вода розіллється - сіна набереться" - казали в народі.
- Сніг пішов 12 грудня – скоро буде заметіль
- Зоря пофарбована в червоний колір вранці 12 грудня – скоро почнуться сильні вітри
- Сніг ще не випав – значить, до 19 грудня будуть сильні морози
Що заборонено робити 12 грудня
- Не можна лінуватися
- Цього дня не можна займатися ворожінням
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